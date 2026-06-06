"Dia D". Secretário da Defesa dos EUA diz que praias europeias estão agora "invadidas" por "ideologias perigosas"

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou este sábado, 6 de junho, que a Europa enfrenta uma "invasão" associada à imigração, durante um discurso nas comemorações do 82º aniversário do Dia D, na Normandia, em França. As declarações foram reproduzidas em reportagem da agência Reuters. Falando no Cemitério Americano de Colleville-sur-Mer, Hegseth traçou um paralelo entre o desembarque aliado de 1944 e a chegada de migrantes às costas europeias. "Hoje, diferentes praias europeias são invadidas por ideologias diferentes e perigosas. Em praias de Espanha, Itália, Grécia e Bulgária chegam barcos e homens", declarou.."Quando é que as capitais europeias vão fazer alguma coisa em relação a esta invasão? Ou será demasiado tarde?", questionou o responsável norte-americano, acrescentando que acredita que ainda há tempo para agir.As declarações são um reflexo de posições frequentemente defendidas pela administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, que tem criticado países europeus por alegadas falhas no controlo da imigração, bem como por aquilo que considera serem restrições a vozes nacionalistas e da direita radical.Também o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, tem feito críticas semelhantes. Segundo a Reuters, um documento estratégico divulgado pela administração norte-americana no ano passado alertava para um alegado risco de "apagamento civilizacional" na Europa..Europol alerta para aumento do risco de terrorismo na UE."Não os queremos!” Trump proíbe a entrada nos EUA a cidadãos de 12 países