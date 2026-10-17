Dez mortos em incêndio numa estância turística de praia no Bangladesh
Um incêndio destruiu este sábado, 17 de outubro, uma estância turística de praia no sudeste do Bangladesh, causando 10 mortos e quatro feridos.
O fogo deflagrou no "Tuptup Resto and Resort", em Inani, no distrito de Cox’s Bazar, um destino popular entre os turistas locais, segundo Syed Mohammad Morshed Hossain, vice-diretor assistente do Serviço de Bombeiros e Defesa Civil do distrito.
As chamas apareceram de manhã e rapidamente se espalharam pela estrutura de madeira de três andares da estância turística, que fica junto à Baía de Bengala.
“Algumas pessoas refugiaram-se nas casas de banho para tentar salvar-se, mas acabaram por morrer lá. Era início da manhã e os hóspedes da unidade de turismo estavam a dormir”, disse Saiful Islam, um voluntário, afirmando que, entre as vítimas, estavam mulheres e crianças.
A causa do incêndio ainda não foi esclarecida e as autoridades anunciaram que determinaram a abertura de uma investigação.