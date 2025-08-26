Descoberto planeta em volta de jovem astro semelhante ao Sol

Uma equipa internacional de astrónomos descobriu um planeta numa fase inicial de formação em volta de um jovem astro semelhante ao sol, noticiou esta terça-feira (26 de agosto) a agência EFE.Os cientistas estimam que o exoplaneta, batizado como WISPIT 2b, tem cerca de cinco milhões de anos e que é um gigante gasoso de dimensão semelhante a Júpiter.A descoberta feita por investigadores das universidades de Leiden (Países Baixos), Galway (Irlanda) e Arizona (Estados Unidos) foi publicada esta terça-feira na revista Astrophysical Journal Letters.A descoberta foi possível graças ao telescópio VLT do Observatório Europeu do Sul (ESO), um dos mais avançados do mundo, localizado no deserto de Atacama, no Chile.Um dos autores do estudo e investigador da Universidade de Galway, Christian Ginski, explicou que ao observarem esta estrela jovem com o VLT detetaram "um disco de poeira de múltiplos anéis, completamente inesperado e excecionalmente bonito"."Quando vimos este disco com múltiplos anéis pela primeira vez, soubemos que tínhamos de tentar detetar um planeta dentro dele", acrescentou.Esta é a segunda vez que é descoberto um planeta nesta etapa evolutiva em volta de uma versão jovem do sol. A primeira foi em 2018, por uma equipa de investigação da qual Ginski também fez parte.O WISPIT 2b é também a primeira deteção inequívoca de um planeta num disco com múltiplos anéis, o que o torna o laboratório ideal para estudar a interação planeta-disco e a evolução posterior.