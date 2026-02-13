Deputados brasileiros aprovam projeto de apoio à compra da “primeira arma”

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou nesta semana um projeto que institui o “Programa Minha Primeira Arma”. A ideia, de Marcos Pollon, deputado do PL, de Jair Bolsonaro, é isenta de tributos federais aqueles que quiserem adquirir a primeira arma de fogo, razão pela qual a imprensa já chama a iniciativa de “Bolsa Pistola”, a propósito do programas sociais “Bolsa Família”, “Bolsa Gás”, "Minha Casa, Minha Vida" e muitos outros programas sociais dos governos de Lula da Silva.Pollon faz, como outros deputados próximos de Bolsonaro, parte da chamada “Bancada da Bala”, grupo de deputados de diferentes partidos constituído por ex-militares e ex-polícias. “Não há qualquer racionalidade económica ou social que justifique tamanho peso tributário sobre um instrumento de defesa pessoal”, afirma Pollon. A proposta ainda tem de passar pelas comissões parlamentares de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de ser votada pelo plenário da Câmara..“O ‘português colonizador’ tornou-se alegoria dos problemas brasileiros”