A oposição democrata no Senado dos Estados Unidos lançou na terça-feira, 24 de novembro, uma investigação ao vice-presidente do país, JD Vance, por alegados favores relacionados com a exploração petrolífera e de gás na Venezuela.

Segundo as acusações democratas, esses favores terão beneficiado a empresa energética Vitol após uma reunião com John Addison, doador do Partido Republicano e então dirigente da empresa, ainda antes da operação militar em que forças norte-americanas capturaram o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a sua esposa, Cilia Flores.

A senadora democrata Maggie Hassan, futura presidente da Comissão de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado, abriu a investigação na sequência de informações sobre um encontro entre Vance e Addison antes de 03 de janeiro de 2026, bem como de uma chamada telefónica posterior do secretário da Energia, Chris Wright, ao responsável da Vitol, que abandonou a empresa cerca de três meses depois.

Segundo as suspeitas, esse contacto terá facilitado à Vitol a obtenção de uma lucrativa licença da administração de Donald Trump para comercializar petróleo venezuelano.

Nesse sentido, Hassan solicitou, por carta, que o vice-presidente forneça registos detalhados de todas as comunicações e documentos trocados entre si, a Vitol e Addison. A senadora pediu ainda outros documentos e contactos para analisar eventuais conflitos de interesses no processo que levou o Executivo a conceder a licença à empresa.

"Escrevo-lhe hoje porque estou seriamente preocupada com a possibilidade de ter utilizado o seu cargo de vice-presidente para ajudar um importante doador político a obter oportunidades de negócio altamente lucrativas ligadas ao petróleo venezuelano", escreveu Hassan.

Na carta, acrescenta que "as suas relações pessoais e políticas com o senhor Addison levantam dúvidas sobre a forma como a Vitol teve acesso a esta oportunidade".

A responsável recordou ainda que Addison contribuiu com 300 mil dólares (273,7 mil euros) para a campanha de Vance ao Senado em 2022 e que, juntamente com a esposa, doou sete milhões de dólares (6,4 milhões de euros) a grupos que apoiaram a candidatura presidencial de Donald Trump em 2024.

Hassan citou igualmente estimativas segundo as quais a Vitol terá obtido centenas de milhões de dólares em lucros com a comercialização de petróleo venezuelano, registando margens que, nos últimos anos, chegaram a ser quatro vezes superiores às margens operacionais declaradas pela empresa.

"Na qualidade de membro desta comissão e da sua futura presidente, estou a analisar se a legislação atual permite prevenir, revelar e corrigir adequadamente conflitos de interesses que possam envolver altos responsáveis do poder executivo e se são necessárias novas medidas legislativas para reforçar esse enquadramento", afirmou a senadora, estabelecendo como prazo para resposta o dia 14 de dezembro de 2026.

Entre os documentos solicitados constam todas as comunicações relacionadas com Addison, a Vitol ou o seu envolvimento na venda de petróleo venezuelano no seio da administração norte-americana, detalhes da alegada reunião entre Vance e Addison e quaisquer registos oficiais ou entradas de agenda que indiquem um eventual papel do vice-presidente na atribuição da licença à empresa.

A incursão norte-americana na Venezuela e a captura de Maduro, entretanto substituído por Delcy Rodríguez na qualidade de presidente interina, marcaram uma transformação significativa no setor energético do país, caracterizada pela abertura da exploração e comercialização de hidrocarbonetos a empresas norte-americanas beneficiárias de concessões atribuídas pela administração Trump.

No plano político, as mudanças foram mais limitadas, apesar da relação próxima entre a Casa Branca e Delcy Rodríguez e da inexistência de um calendário eleitoral para a Venezuela, apesar da forte oposição ao atual poder.

Ainda assim, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou em meados de novembro que o processo delineado por Washington para uma transição democrática no país continua a avançar, prevendo a criação de um novo Supremo Tribunal em dezembro e, posteriormente, de um Conselho Nacional Eleitoral (CNE) "não político", que poderá declarar a vacatura da Presidência e abrir caminho à convocação de eleições.

A abertura desta investigação ao número dois da administração Trump constitui um dos primeiros sinais das iniciativas que os democratas poderão impulsionar no Senado e na Câmara dos Representantes após a sua expressiva vitória nas eleições intercalares, em que a chamada "onda azul" garantiu ao partido sólidas maiorias em ambas as câmaras do Congresso norte-americano.