Democrata Zohran Mamdani eleito mayor de Nova Iorque

O democrata Zohran Mamdani venceu na terça-feira, 4 de novembro, as eleições para mayor da cidade norte-americana de Nova Iorque. Com cerca de 90% dos votos contabilizados, Mamdani mantinha uma vantagem de aproximadamente nove pontos percentuais sobre o independente Andrew Cuomo.Mamdani, de 34 anos, será o presidente da câmara mais jovem de Nova Iorque desde 1892 e também o primeiro muçulmano, depois de vencer o independente Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa, de acordo com o resultado ainda provisório, mas avançado já por órgãos como a Associated Press, CNN ou NBC News.É também a primeira vez desde 1969 que mais de 2 milhões de pessoas votam na cidade.De acordo com os resultados provisórios, com mais de 80% dos votos contabilizados, Mamdani ultrapassa os 50% dos votos registados (50,5%), seguido por Cuomo (41,3%) e Sliwa (7,3%)."Donald Trump, já que sei que está a ver, tenho quatro palavras para si: aumente agora o volume!", disse Mamdani durante um discurso na noite de terça-feira para uma multidão de apoiantes, pouco depois de ter sido declarado vencedor."Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou", disse "E se há alguma forma de aterrorizar um déspota, é desmantelando as próprias condições que lhe permitiram acumular poder. Não é apenas assim que paramos Trump, é assim que paramos o próximo", acrescentou dando início à batalha que se prevê que irá marcar a relação entre o mayor eleito e o presidente norte-americano."Ouça-me, presidente Trump, quando digo isto: para chegar a qualquer um de nós, terá de passar por todos nós", garantiu Mamdani, prometendo que "neste momento de escuridão política, Nova Iorque será a luz"..As promessas e o embate com Trump. O político democrata progressista, que surpreendeu ao derrotar Cuomo nas primárias do partido, apesar da pouca experiência como deputado estadual, conquistou os nova-iorquinos com promessas de transportes e creches gratuitas, alojamento a baixos preços e uma rede de lojas administradas pela cidade com preços baixos para enfrentar o alto custo de vida na 'Big Apple'.A orientação socialista de Mamdani, a favor da causa da Palestina, suscitou desconfiança entre alguns líderes do Partido Democrata e moderados, enquanto o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o classificou de “comunista”, e inimigo dos judeus.Trump, também nova-iorquino, manteve a atenção na disputa pela prefeitura da cidade, reiterando ameaças de cortes de fundos à cidade, se Mamdani fosse eleito, garantindo ainda que apenas atribuiria “o mínimo indispensável” ao seu “amado primeiro lar” porque, com um “comunista”, “a cidade, outrora grandiosa, tem ZERO hipóteses de sucesso ou sobrevivência”.Os nova-iorquinos deram o apoio a Mamdani em detrimento de Cuomo, cuja campanha foi fortemente apoiada por vários magnatas, tanto democratas como republicanos, ainda que continue a ser criticado pelas acusações de assédio sexual que o obrigaram a demitir-se do cargo de governador estadual em 2021.Mamdani conseguiu inspirar a população jovem, que se juntou num exército de voluntários, apoiante da campanha. O candidato democrata lotou no mês passado um estádio em Queens com capacidade para 10 mil pessoas, num comício sob o slogan “Nova Iorque não está à venda”, no qual participou a dupla formada por Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, figuras da ala mais à esquerda dos democratas, que o apoiaram.Entre outras vozes que se juntaram à campanha de Mamdani pontuaram figuras como a governadora estadual, Kathy Hochul, e a procuradora estadual, Letitia James, bem como o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, mas não o líder do Senado, Chuck Schumer, nem o antigo presidente Barack Obama, entre outros.A vitória de Mamdani é um alívio para o Partido Democrata, que tenta recuperar o fôlego após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 e a um ano das eleições intercalares.Resta saber como a vitória de um político da ala mais progressista do Partido Democrata se inscreve nas políticas do partido no âmbito nacional, especialmente porque Nova Iorque é um feudo tradicionalmente democrata e porque a campanha teve uma forte componente local..Democratas vencem várias disputas eleitorais nos EUA e Trump culpa paralisação do governo federal .Os eleitores em várias disputas eleitorais nos Estados Unidos apoiaram os democratas, incluindo nas corridas para prefeito de Nova Iorque e governador em Nova Jérsia e Virgínia (leste), rejeitando o apoio do Presidente Donald Trump aos candidatos republicanos.Se vários líderes democratas comemoraram os resultados como uma grande vitória sobre Trump, o Presidente norte-americano foi também rápido a responder aos resultados na noite de terça-feira através das redes sociais.“TRUMP NÃO ESTAVA NO BOLETIM DE VOTO” e a paralisação do governo federal provocada pelo impasse nas negociações sobre o Orçamento, “FORAM AS DUAS RAZÕES PELAS QUAIS OS REPUBLICANOS PERDERAM AS ELEIÇÕES ESTA NOITE”, argumentou o chefe de Estado numa postagem telegráfica, escrita em maiúsculas, na rede social que detém, a Truth Social..A governadora do estado de Nova Iorque, Kathy Hochul, afirmou através da rede social X que está ansiosa por trabalhar com Mamdani “para tornar a (…) cidade mais acessível e habitável”, parabenizando-o ainda por vencer “uma das eleições com maior participação eleitoral da história da cidade”.A improvável ascensão de Mamdani dá credibilidade aos democratas, que têm instado o partido a abraçar candidatos mais progressistas e de esquerda, em vez de se unir em torno de centristas na esperança de reconquistar os eleitores indecisos que abandonaram o partido.Na Virgínia, onde persiste uma concentração de funcionários federais afetados pelo encerramento de serviços por parte da Administração e por despedimentos em larga escala entre os funcionários federais, os eleitores mudaram o inquilino da mansão do governador, escolhendo a democrata Abigail Spanberger como a primeira mulher a liderar o estado.Já em Nova Jérsia, onde Trump apoiou o candidato republicano Jack Ciattarelli, os eleitores optaram por manter os democratas no poder e elegeram a congressista Mikie Sherill.Sherrill, ex-piloto de helicóptero da Marinha e membro do Congresso por quatro mandatos, caracterizou a vitória como um referendo sobre o Presidente republicano e algumas das suas políticas — desde a saúde à imigração e à economia.“Aqui em Nova Jérsia estamos determinados a lutar por um futuro diferente para os nossos filhos”, afirmou Sherrill aos apoiantes que se reuniram para celebrar a sua vitória.“Vemos claramente como a liberdade é importante. Sabemos que ninguém no nosso grande estado está seguro quando os nossos vizinhos são alvo de ataques, ignorando a lei e a Constituição”, acrescentou a futura governadora, que subiu a um palco acompanhada pelo marido e pelos filhos..Zohran Mamdani, o socialista que está perto de governar Nova Iorque