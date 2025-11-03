Zohran Mamdani, o socialista que está perto de governar Nova Iorque

Os nova-iorquinos vão na terça-feira, 4 de novembro, às urnas para escolher o seu próximo presidente de câmara num cenário muito fora do normal - o atual mayor, Eric Adams, foi acusado de vários crimes em setembro de 2024, o que abriu uma corrida nas primárias democratas, Donald Trump voltou à Casa Branca e deu ordem para que as acusações fossem retiradas, o que depois levou Adams a desistir da corrida. Entretanto, entre os 11 candidatos nas primárias democratas destacava-se o nome do antigo governador Andrew Cuomo... que acabou por ser derrotado por Zohran Mamdani, um jovem democrata socialista muçulmano de 33 anos.Quase um ano após as primárias, e na véspera das eleições, Mamdani aparece nas sondagens com uma vantagem média de dez pontos em relação a Cuomo, havendo estudos de opinião que apontam para 16 pontos. “A minha visão para tornar acessível a cidade mais cara dos Estados Unidos é uma que nos beneficia a todos”, afirmou Mamdani numa entrevista que deu em setembro à CBS News, tendo dito já por várias vezes que o custo de vida está a “esmagar os trabalhadores” nova-iorquinos. Para combater este cenário, o democrata socialista - a quem os opositores, como o presidente Donald Trump, chamam de comunista - defende o congelamento das rendas do mercado de arrendamento, a gratuitidade dos autocarros e com mais faixas dedicadas, creches públicas gratuitas para menores de 6 anos, a criação de mercearias municipais com preços controlados e a criação de um Departamento de Segurança Comunitária, que incluiria funcionários especializados em saúde mental que seriam destacados para as estações de metro (onde se encontra a maioria da comunidade sem-abrigo), ao mesmo tempo que defende que a dimensão da Polícia de Nova Iorque é “apropriada”. Para financiar estas medidas, Mamdani prevê aumentar a taxa do IRC para 11,5%, à semelhança do que já acontece no estado vizinho de Nova Jérsia, e aplicar uma taxa fixa de 2% aos nova-iorquinos com rendimento superior a um milhão de dólares por ano. Aumentos de impostos que precisam da aprovação da governadora Kathy Hochul, que foi uma das primeiras democratas de peso a dar o seu apoio oficial a Mamdani. Antes disso só nomes mais progressistas como a congressista democrata (também de Nova Iorque), Alexandria Ocasio-Cortez, e o senador independente do Vermont, Bernie Sanders, tinham mostrado o seu apoio, surgindo em várias ações de campanha, mostrando-se desalinhados com a precaução da corrente principal do Partido Democrata, em grande parte devido ao apoio de Mamdani aos palestinianos e às suas críticas a Israel. Depois de meses a ser pressionado, o líder da minoria democrata na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, eleito por Nova Iorque, esperou até à semana passada para apoiar Mamdani, enquanto que, até sexta-feira, Chuck Schumer, o líder dos democratas no Senado, também ele de Nova Iorque, ainda mantinha o seu silêncio. Ciente da importância da comunidade judaica nova-iorquina - é a maior fora de Israel - para a sua eleição, Mamdani fez campanha em várias sinagogas da cidade, tendo recebido a aprovação de várias organizações judaicas mais progressistas, e com uma sondagem de julho a dar-lhe uma vantagem de 17 pontos entre eleitores judeus. .Os outros candidatosAndrew CuomoÉ candidato como independente após ter sido derrotado nas primárias democratas por Mamdani. Antigo governador do estado de Nova Iorque, cargo do qual se demitiu em 2021 após alegações de má conduta sexual, Cuomo apresenta-se como um moderado pró-Israel que quer impedir o Partido Democrata de virar para a esquerda. Diz que Nova Iorque está em crise e ser mayor relançaria a sua carreira política.Curtis SliwaÉ a segunda vez que este excêntrico republicano é candidato, tendo perdido 2021 para o entretanto caído em desgraça mayor democrata Eric Adams. Conhecido por ser apresentador de rádio e fundador do grupo de vigilantes anti-crime Anjos da Guarda, não conta com o apoio de Donald Trump e surge em terceiro nas sondagens. Defende a reestruturação do departamento de polícia e o combate ao crime. .Desistência do mayor Eric Adams relança corrida por Nova Iorque.Jovem, socialista e muçulmano. Quem é o vencedor das primárias dos democratas em Nova Iorque