Delegação do Irão entrega documento com preocupações e deixa Islamabad. Enviados de Trump cancelam viagem

Shehbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, revelou ter tido uma conversa "cordial e construtiva" por telefone com o presidente do Irão, após se ter encontrado com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano em Islamabad."Agradeço a proximidade do Irão, incluindo a delegação de alto nível a Islamabad liderada pelo ministro Abbas Araghchi, com quem tive o prazer de me encontrar", escreveu numa publicação nas redes sociais."Reafirmei que, com o apoio de amigos e parceiros, o Paquistão permanece comprometido em servir como um facilitador honesto e sincero, trabalhando incansavelmente para promover uma paz duradoura e uma estabilidade permanente na região", escreveu.