Delegado do governo espanhol em Ceuta demite-se dois meses após crise migratória

O delegado do governo espanhol em Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, renunciou a esse cargo e disse adeus à política, denunciando ter sofrido "pressão injusta, insultos e uma campanha difamatória" no rescaldo da crise migratória que teve início há quase dois meses.

"Fui criticado por muitas questões sobre as quais não tenho competência" enquanto delegado de governo, disse numa declaração aos jornalistas de apenas sete minutos, sem direito a perguntas, antes de afirmar que, há "alguns dias", comunicou ao ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a sua vontade de "não continuar" no cargo.

Mas reiterou o seu "firme compromisso" com Ceuta, bem como o facto de, desde o final de Julho, estar a realizar um "trabalho imenso" num ambiente "hostil".

Mais cedo, fontes governamentais citadas pela imprensa espanhola tinham dito que ia usar razões "humanas e pessoais", depois de "muitas semanas de imenso trabalho" marcadas pela gestão da crise migratória para renunciar.

Segundo a Cadena Ser, o governo de Pedro Sánchez já tem um substituto: será David de la Encina, ex-autarca da localidade andaluza de Porto de Santa María que nasceu em Ceuta. A nomeação será oficializada no Conselho de Ministros de terça-feira (29 de setembro).

Pérez Triano, no cargo desde fevereiro, tinha rejeitado ainda no início do mês a possibilidade de se demitir, defendendo a sua atuação durante os dias imediatamente anteriores a essa entrada maciça de pessoas. Segundo o El País, uma semana antes, o delegado solicitou reforços ao governo face ao agravamento da pressão migratória.