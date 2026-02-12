Protesto em Maracaíbo no Dia da Juventude na Venezuela.
Protesto em Maracaíbo no Dia da Juventude na Venezuela.FOTO: EPA/HENRY CHIRINOS
Internacional

Delcy Rodríguez fecha a porta a María Corina Machado: “terá que responder” diante do país

Assembleia Nacional debate esta quinta-feira a lei da amnistia. Oposição fez primeiro grande protesto.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Venezuela
María Corina Machado
Delcy Rodríguez

