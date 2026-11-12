Decretos da habitação voltam ao parlamento espanhol na véspera do início da campanha eleitoral

Um dia após a primeira greve geral em 14 anos, que reivindicou o acesso à habitação, Espanha volta a assistir, esta quinta-feira, 12 de novembro, ao debate e votação no parlamento dos dois decretos do governo que visam resolver a crise habitacional no país. Em outubro, os deputados chumbaram estes mesmos decretos, o que levou à convocação de eleições antecipadas para 29 de novembro.

A votação dos dois diplomas na comissão permanente do Congresso dos Deputados, com medidas urgentes e temporárias focadas na limitação de despejos e controlo do aumento de rendas, acontece na véspera do início da campanha eleitoral, marcada para esta sexta-feira.

Perante os deputados, Pablo Bustinduy, ministro dos Direitos Sociais, defendeu que as medidas propostas nos decretos são "eficazes" e de "bom senso". "A estabilidade no mercado de arrendamento é fundamental", defendeu.

Para Bustinduy, os críticos dos decretos "defendem os interesses do patronato e dos fundos abutres".

Os decretos têm 21 medidas, sendo quase iguais aos que foram chumbados no mês passado. É esperado, no entanto, que um dos decretos seja aprovado, aquele que contempla, por exemplo, a proteção contra despejos para famílias vulneráveis sem alternativa de habitação até dezembro de 2030, a regulamentação do arrendamento sazonal, a prorrogação por dois anos dos contratos de arrendamento que vençam antes de 2029 e limites à atualização anual das rendas até ao final de 2027, explica o El Mundo. Limites à compra de casa por fundos de investimento até 2030 também estão incluídos no decreto.