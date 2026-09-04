Declarado nulo julgamento de mulher acusada de matar os três filhos nos EUA

A justiça norte-americana anulou esta sexta-feira (4 de setembro) o julgamento de uma mãe acusada de matar os seus três filhos, depois de os jurados não terem chegado a um acordo sobre o veredicto.

O juiz suspendeu por uma hora a sua decisão para dar tempo à defesa da acusada, Lindsay Clancy, para recorrer.

"Não tenho outra escolha senão declarar o julgamento nulo", disse o juiz William Sullivan, num caso que desencadeou um intenso debate sobre a saúde mental das mães nos Estados Unidos.

(Em atualização)