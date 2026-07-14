Mahmoud Ahmadinejad foi visto em Teerão durante as exéquias de Khamenei.
Mahmoud Ahmadinejad foi visto em Teerão durante as exéquias de Khamenei.
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De inimigo a ativo de Israel: a incrível história de Ahmadinejad

Como presidente foi ultraconservador e negacionista do Holocausto. Israel tinha planos para levá-lo ao poder após os ataques israelo-americanos de 28 de fevereiro.
César Avó
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