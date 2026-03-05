De canalizadora a deputada. Hannah deu aos Verdes a vitória num reduto do Labour
EPA / NEIL HALL
Internacional

De canalizadora a deputada. Hannah deu aos Verdes a vitória num reduto do Labour

Aos 34 anos, a deputada eleita pela circunscrição de Gorton e Denton promete, agora que chegou ao Parlamento britânico, “criar espaço para todos que fazem trabalhos como o meu”.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Reino Unido
Eleições
Verdes
edição impressa
canalizador
reform uk

