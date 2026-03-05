De canalizadora a deputada. Hannah deu aos Verdes a vitória num reduto do Labour

Nas primeiras fotografias de Hannah Spencer como deputada, Olive, Forrest, Judy e Will não podiam faltar. Os quatro galgos foram os companheiros de campanha da canalizadora e pedreira que há dias venceu umas eleições antecipadas na circunscrição de Gorton e Denton, um tradicional reduto dos trabalhistas no norte de Inglaterra. Foi com eles que percorreu as ruas enquanto falava com os eleitores e foi pelo seu amor pelos animais que fez sua a luta contras as corridas de cães de onde os salvou. Agora, aos 34 anos, a nova deputada dos Verdes promete “criar espaço para todos que fazem trabalhos como o meu”, garantindo que “finalmente teremos um lugar à mesa.”Quando subiu ao púlpito no centro de convenções de Manchester Central na madrugada no passado dia 27 de fevereiro, uma Hannah Spencer visivelmente emocionada começou por pedir desculpas aos seus clientes. “Acho que vou ter que cancelar os trabalho que marcaram, porque vou para o parlamento”, disse a nova deputada por Gorton e Denton. Eleita com 40% dos votos, bem à frente de Matt Goodwin, o candidato do Reform, com 28%, e mais ainda da trabalhista Angeliki Stogia, com 25%, Hannah Spencer rapidamente passou para um discurso mais na linha das preocupações do seu partido. “Ao longo desta campanha, ficou claro que a maioria das pessoas em Gorton e Denton partilha preocupações semelhantes: sobre o aumento vertiginoso do custo de vida e da habitação; sobre os serviços públicos em ruínas que sofreram anos de subfinanciamento; e sobre as ameaças ao nosso Serviço Nacional de Saúde, que deve ser protegido e restaurado, e não deve ser dividido e vendido ao melhor licitante.”Nascida em Bolton, na zona da Grande Manchester, numa família que o The Guardian classificou como “não muito envolvida na política”, Hannah Spencer deixou a escola aos 16 anos, tendo recebido formação como canalizadoras, antes de começar o seu próprio negócios nessa área com apenas 24 anos. Tal não a impediu de continuar a estudar, primeiro Engenharia de Gás e, já durante a campanha para as legislativas antecipadas, num curso intensivo de pedreiro. E se os colegas a presentearam com um cartaz onde se lia “Ministério da Canalização e Reboco”, também nunca deixaram de a obrigar a “pôr os pés na terra”, como a própria confessou. Foi durante a covid que Hannah Spencer se envolveu mais a sério na política, tornando-se militante dos Verdes em 2022. Antes disso já havia feito campanha contra as corridas de galgos, especialmente as que decorriam no estádio Belle Vue, perto de sua casa. Mas foi “a fúria por o fosso entre os muito ricos e o resto de nós estar a ficar cada vez maior” que a levou à política ativa. Eleita vereadora do distrito de Hale no conselho municipal de Trafford em 2023, Hannah Spencer podia ser pouco conhecida dos britânicos no geral, mas já era vista como uma estrela em ascensão nos Verdes. O partido - que surge em segundo lugar, com 21% das intenções de voto, apenas dois pontos atrás do Reform (o partido populista de extrema-direita de Nigel Farage) e à frente do Labour e dos Tories, praticamente empatados com 16% cada - é liderado desde setembro de 2025 por Zack Polanski, de quem Spencer é próxima. Ambos preferem, como lembrava o Guardian, “falar sobre os problemas que surgem no topo da lista das preocupações dos britânicos - como a habitação ou o SNS - do que sobre painéis solares ou eólicas”. Mas Hannah Spencer não escapou às críticas, com o partido a ter de lhe atribuir segurança depois de um homem se ter dirigida a ela na rua e gritado: “Falsa canalizadora”. Essa era uma das notícias que circulavam online, sendo outra que a agora deputada era casada com um milionário. A própria confirmou ter comprado uma casa com o ex-companheiro, um cientista que trabalhava para a AstraZeneca. Mas o casal separou-se entretanto e estão em processo de separação de bens. “Podemos exigir melhor sem nos odiarmos uns aos outros”, garantiu Hannah Spencer, uma mensagem que promete agora levar para Westminster. .Reform UK de Farage ultrapassa o Labour e lidera sondagem pela primeira vez