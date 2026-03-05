Drone iraniano é intercetado em Erbil, no Curdistão iraquiano.
Drone iraniano é intercetado em Erbil, no Curdistão iraquiano.EPA / GAILAN HAJI
Internacional

Curdos, a arma (pouco) secreta dos EUA contra as forças armadas do Irão

CIA estará a armar grupos curdos iranianos, baseados na fronteira entre o Irão e o Iraque, para se juntarem à luta contra o regime. Este retaliou contra o Curdistão iraquiano.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Guerra no Médio Oriente
Irão
curdos
Curdistão
edição impressa
Operação Fúria Épica

