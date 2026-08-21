Cuba reage a novas sanções dos EUA: "Propósito deliberado" de impedir serviços básicos

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Bruno Rodríguez, acusou, em mensagem publicada na rede social X esta quinta-feira, o secretário de Estado norte‑americano Marco Rubio de ter como “propósito deliberado” impedir o governo cubano de garantir serviços básicos à população, depois de Washington anunciar novas sanções que atingem três autoridades e nove entidades estatais.

As sanções, anunciadas pelos Estados Unidos também esta quinta-feira, incidem sobre entidades estatais dos sectores da mineração, comércio externo e metalurgia — entre as quais figura o Ministério da Construção — e três três autoridades cubanas.

Segundo Havana, as medidas integram a campanha de Washington para pressionar por mudanças políticas e económicas na ilha.

Rodríguez sustentou que as restrições têm efeitos diretos no abastecimento de bens essenciais, obstruindo “o transporte de contentores com alimentos, medicamentos e equipamento médico, adquiridos principalmente por micro, pequenas e médias empresas (MPME) privadas cubanas”.