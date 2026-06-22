Um carro passa ao lado de um cartaz onde se lê que "a revolução é defender valores em que se acredita ao preço de qualquer sacrifício":
Um carro passa ao lado de um cartaz onde se lê que "a revolução é defender valores em que se acredita ao preço de qualquer sacrifício":FOTO: EPA/ERNESTO MASTRASCUSA
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Cuba aprova reformas económicas: o que está em causa e será suficiente para Trump?

Parlamento cubano aprovou 176 medidas que visam liberalizar e descentralizar a economia da ilha, que está a sofrer a sua pior crise em décadas devido ao aumento da pressão dos EUA.
Susana Salvador
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