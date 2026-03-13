Cuba anuncia inicio de negociações com os EUA na sequência do bloqueio de petróleo

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunciou esta sexta-feira, 13 de março, que iniciou negociações com o governo dos EUA, na sequência da grave crise económica que se vive no país e a crescente pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o regime comunista."As conversações tiveram como objetivo encontrar soluções, através do diálogo, para as diferenças que existem entre as duas nações", disse Díaz-Canel num vídeo difundido na televisão estatal de Cuba.Este país das Caraíbas tem registado longos apagões que chegam a durar dez horas e tem sofrido ainda com uma escassez de combustíveis devido ao bloqueio de petróleo que foi imposto por Trump depois de ter deposto Nicolás Maduro como presidente da Venezuela, que era o principal fornecedor de Cuba.Nas últimas semanas, o presidente dos Estados Unidos disse várias vezes que Cuba se encontra à beira do colapso, garantindo que o seu governo está ansiosa para alcançar um acordo com os norte-americanos, assumindo mesmo que poderia tomar a ilha de forma "amigável", embora tenha admitido que poderia não ser amigável.Miguel Díaz-Canel assegurou, no entanto, que essas negociações têm de ser conduzidas "com base na igualdade e no respeito pelos sistemas políticos de ambos os estados, bem como pela soberania e autodeterminação dos dois governos".O presidente acrescentou que há três meses não entra combustível em Cuba o que tem provocado a escassez nas reservas, fazendo com que a rede elétrica de Cuba seja cada vez mais "instável"..Trump garante que Governo de Cuba “vai cair muito em breve”.“Cuba tem outra estrutura, tem outra tradição. Não ficará um Estado falhado como o Haiti”