Crânio de modelo de Hong Kong encontrado a ferver em panela de sopa

Mais de três anos depois de Abby Choi, uma popular modelo de Hong Kong de 28 anos, ter sido dada como desaparecida, a 21 de fevereiro de 2023, e de partes do seu corpo terem sido encontradas dias depois, foram revelados mais detalhes sobre o caso.

De acordo com o The Independent, que cita um depoimento em tribunal, o crânio de Choi, alegadamente assassinada e esquartejada pelo ex-marido e pela família dele, foi encontrado a ferver numa panela de sopa junto de outros vegetais.

Os procuradores do julgamento alegaram esta semana que a modelo foi morta após uma acesa disputa sobre a venda de um apartamento de luxo de que era proprietária.

Três dias após o seu desaparecimento, partes do seu corpo esquartejado foram encontradas num apartamento alugado no distrito de Tai Po. A polícia encontrou um fatiador de carne, uma serra elétrica e roupa na habitação, que tinha sido alugada pelo seu ex-sogro.

O ex-sogro, Kwong Kau, o ex-marido, Alex Kwong, e o irmão deste, Anthony Kwong, foram posteriormente detidos e acusados ​​de matar Choi.

Os três declararam-se inocentes da acusação de homicídio nesta quarta-feira, 30 de setembro.

No início do julgamento no Tribunal Superior de Hong Kong, a acusação alegou que Kwong Kau recrutou os dois filhos para o ajudarem a matar Choi depois de se ter mostrado "extremamente ressentido e furioso" com a decisão dela de vender o apartamento onde ele vivia, avaliado em 72 milhões de dólares de Hong Kong (cerca de 8,1 milhões de euros).

Segundo depoimentos em tribunal, Choi comprou o apartamento em 2019 por 60 milhões de dólares de Hong Kong, cerca de 17% abaixo do valor de mercado, para que os seus dois filhos com Alex Kwong pudessem ser cuidados pelos avós paternos perto da casa de Choi em Kowloon Tong.

Segundo os procuradores, Choi registou a propriedade em nome de Kwong Kau para evitar o elevado imposto de selo imposto a quem possui mais do que um imóvel.

Em tribunal foram reproduzidas mensagens de áudio privadas que Choi enviou à mãe a descrever os sogros, de quem estava afastada, como “muito desagradáveis”, tendo chamado “ladrão” a Kwong Kau e "fantasma" à mulher dele, manifestando-se arrependida pela generosidade para com a família.

"Uma enorme quantia de dinheiro foi gasta naquele apartamento, e foi gasta para eles. Para ser honesta, pelo bem dos meus filhos, pelo bem dos meus dois filhos e pelo meu bom coração, é por isso que ela pode levar uma vida tão boa, certo? Divorciei-me do filho dele há tantos anos, e ainda ajudo o filho dela e sustento os filhos dele. E essa pessoa é ingrata. Se ela não é um fantasma, o que é?", questionou.

Posteriormente, Choi expulsou Kwong Kau do apartamento, acusando-o de tentar criar uma intriga entre ela e os dois filhos do ex-casal, forçando assim o ex-sogro a partilhar um apartamento de um quarto com o filho mais velho em Sheung Man Court.

O ponto crítico desta disputa familiar foi quando Kwong Kau arquitetou um plano para matar Choi para ficar com o apartamento em Kadooria.

A advogada afirmou em tribunal que os pais de Choi eram abastados e que a família do novo companheiro dela, Chris Tam, era extremamente rica, enquanto a família Kwong não tinha grandes posses.

A procuradora Charlotte Draycott disse ao tribunal que cada um dos três arguidos teve um papel no alegado plano de homicídio, incluindo alugar um apartamento e levar Choi para um lugar isolado, e que a confirmar-se, "não importa qual deles a matou realmente, porque todos estavam a agir em conjunto".

Enquanto o crânio terá sido encontrado numa grande panela com cenouras e outros vegetais, as pernas foram encontradas dentro de um frigorífico na propriedade alugada em Tai Po.

Abby Choi casou Alex Kwong aos 18 anos. Juntos tiveram dois filhos. Mais tarde divorciaram-se, mas Choi continuou a sustentar financeiramente membros da família do ex-marido. Posteriormente, teve dois filhos com Chris Tam.

Na altura da morte, a polícia tinha declarado que acreditava que alguns dos restos mortais de Choi haviam sido descartados, acusando os suspeitos de terem coberto as paredes do apartamento com uma lona e usarem viseiras e impermeáveis para não se sujarem de sangue ao desmembrar o corpo.

O julgamento deverá durar oito semanas.