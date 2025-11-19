Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
ANNA ROSE LAYDEN/POOL/EPA
Cristiano Ronaldo jantou com Donald Trump na Casa Branca

"O meu filho é um grande fã de Ronaldo", disse o presidente dos Estados Unidos no discurso que fez.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Cristiano Ronaldo jantou esta terça-feira, 18 de novembro, na Casa Branca com o Presidente norte-americano, Donald Trump, como parte da delegação que acompanha o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salmám, em visita aos Estados Unidos.

Durante um discurso de boas-vindas ao jantar, Trump destacou a presença da superestrela portuguesa e disse que seu filho Barron estava emocionado por conhecer Cristiano Ronaldo pessoalmente. "O meu filho é um grande fã de Ronaldo", disse o presidente dos Estados Unidos no discuro que fez, acrescentando que agora que Barron teve a oportunidade de conhecer o craque "tem um pouco mais de respeito" pelo pai.

Ronaldo, acompanhado pela mulher, Georgina Rodríguez, não foi convidado a discursar, mas foi colocado nos primeiros lugares da mesa no Salão Leste da Casa Branca.

O Presidente Trump deu as boas-vindas aos convidados, descrevendo o príncipe herdeiro como "um verdadeiro parceiro para a paz e a prosperidade" no mundo e para a paz no Médio Oriente.

O jantar atrasou-se porque o tapete vermelho colocado fora do salão teve de ser coberto por uma tenda devido à forte chuva em Washington D.C.

Além de Cristiano Ronaldo, Trump também recebeu Elon Musk, sendo este o regresso do magnata da tecnologia à Casa Branca após o afastamento do Presidente republicano, em abril. Tim Cook, CEO da Apple, e Gianni Infantino, presidente da FIFA, também estiveram neste jantar.

Donald Trump
Cristiano Ronaldo

