Forças de segurança marroquinas para lá da vedação na fronteira com Ceuta.
Forças de segurança marroquinas para lá da vedação na fronteira com Ceuta.Foto:EPA/Reduan
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Crise migratória de Ceuta: Espanha evita apontar dedo a Marrocos, mas exige investigação

Espanhóis têm destacado ajuda marroquina para “minimizar” o problema causado pela entrada de 80 mil migrantes, mas avisam que nenhum governo o pode ignorar.
Susana Salvador
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Pedro Sánchez
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