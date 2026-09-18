Bandeiras sauditas numa manifestação de solidariedade para com Riade, em Karachi, Paquistão, na sequência do anúncio do drone que teria Meca como alvo.
Bandeiras sauditas numa manifestação de solidariedade para com Riade, em Karachi, Paquistão, na sequência do anúncio do drone que teria Meca como alvo. EPA/SHAHZAIB AKBER
Internacional

Crise de refugiados agrava-se no Iémen

Mais de 18 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. No Irão, relatório independente da ONU aponta para crimes de guerra por parte dos EUA.
César Avó
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