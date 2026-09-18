Bandeiras sauditas numa manifestação de solidariedade para com Riade, em Karachi, Paquistão, na sequência do anúncio do drone que teria Meca como alvo. EPA/SHAHZAIB AKBER

Internacional Crise de refugiados agrava-se no Iémen Mais de 18 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária. No Irão, relatório independente da ONU aponta para crimes de guerra por parte dos EUA.