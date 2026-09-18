Crise de refugiados agrava-se no Iémen

Pelo menos cinco civis morreram dos dois lados da fronteira com a intensificação de ataques entre a Arábia Saudita e os rebeldes houthis, que ocupam parte do Iémen. O conflito, que se estende no terreno ao combate entre as diversas milícias pró-governamentais e os houthis, está a agravar os problemas do país mais pobre da região, que agora conta com pelo menos mais 125 mil refugiados.Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, pelo menos 125 mil pessoas já fugiram das suas habitações. A UNICEF diz que entre os deslocados estão mais de 57 mil crianças. “Esta é uma das ondas de deslocamento mais rápidas e instáveis que o Iémen teve nos últimos anos”, disse Obia Achieng, representante da UNICEF no Iémen. “A situação é particularmente preocupante porque surge num contexto de crise humana já grave”, acrescentou. Num país de 32 milhões de habitantes, estima-se que 18,6 milhões necessitem de ajuda humanitária. Dentre estes, cinco milhões passam por “crise ou níveis ainda piores de insegurança alimentar aguda”. Cinco milhões é também o número de deslocados internos devido à guerra iniciada em 2014. Na véspera, a Arábia Saudita disse ter intercetado um drone com explosivos a caminho de Meca, lançado pelos homens apoiados pelo Irão. “É uma mentira atroz”, disse Abdel-Malik al-Houthi, o líder da organização islamista. “A santidade de Meca é especialmente importante para o povo do Iémen”, defendeu-se, para de seguida acusar Riade de “usar mentiras como arma”.E armas, pelo menos defensivas, é o que faltará ao reino de Saud. Segundo a Associated Press, os sauditas pediram a França, Reino Unido, Paquistão e Egito o envio de munições de defesa aérea. Isto na sequência de pedido semelhante aos Estados Unidos, principal aliado e fornecedor de armas da Arábia Saudita, ter ficado com os seus stocks diminuídos devido à guerra com o Irão. No entanto, além de declarações de apoio diplomático, a Arábia Saudita não terá obtido apoio concreto.Crimes de guerra dos EUAA Missão Internacional Independente de Investigação sobre o Irão concluiu haver “motivos razoáveis” para acreditar que os EUA cometeram crimes de guerra “durante dois ataques aéreos que mataram pelo menos 178 civis, incluindo mulheres e crianças”. Os referidos ataques envolveram mísseis Tomahawk numa escola primária em Minab, que matou mais de 150 pessoas, e outro ataque aéreo onde mísseis atingiram um complexo desportivo e uma área residencial em Lamerd, matando 22 civis. “Os civis no Irão estão presos entre graves violações dos direitos humanos e crimes contra a humanidade cometidos pelo seu próprio governo e o conflito mortal do país com os EUA e Israel”, disse a missão ao serviço do Conselho de Direitos Humanos da ONU..Arábia Saudita afirma ter destruído drone dos Huthis lançado contra Meca.Do Cairo a Telavive, sauditas em busca de apoio contra os houthis.Houthis consolidam avanços, pressionam sauditas e dão cartas ao Irão