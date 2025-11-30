Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Costa passou o seu primeiro dia de mandato em Kiev.
Costa passou o seu primeiro dia de mandato em Kiev.
Costa trouxe novidades e harmonia ao Conselho Europeu, mas esbarrou nalguns obstáculos

Português tornou-se presidente do Conselho Europeu há um ano, sendo o primeiro socialista a ocupar o cargo. Ucrânia, a defesa europeia e o alargamento do bloco são algumas suas bandeiras.
Ana Meireles
Conselho Europeu

