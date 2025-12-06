Corina Machado confirma que estará em Oslo para receber o Nobel da Paz

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, confirmou que vai viajar para Oslo para receber o Prémio Nobel da Paz, informou este sábado, 6 de dezembro, o diretor do Instituto Nobel Norueguês.“Conversei com a senhora Machado ontem [sexta-feira] à noite e ela confirmou que estará em Oslo para a cerimónia”, disse Kristian Berg Harpviken à agência France-Presse (AFP).E acrescentou: “Dada a situação de segurança, não podemos dizer mais nada sobre a data e como chegará”.Havia dúvidas se a líder da oposição da Venezuela conseguiria assistir à cerimónia de entrega do Prémio Nobel, em 10 de dezembro, na capital norueguesa.Em novembro, o procurador-geral da Venezuela disse à AFP que Corina Machado seria considerada uma “fugitiva” se abandonasse o país para receber o prémio.Corina Machado, de 58 anos, foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 10 de outubro pela sua luta pela transição democrática na Venezuela. .María Corina Machado vence Nobel da Paz por manter "chama da democracia acesa no meio da crescente escuridão". Em 2024, foi impedida de concorrer às eleições presidenciais, nas quais o então presidente Nicolás Maduro foi declarado vencedor, apesar dos protestos da oposição.Os Estados Unidos e grande parte da comunidade internacional não reconheceram o resultado eleitoral.A informação surge num dia em que cerca de trinta países realizam manifestações de apoio à liberdade na Venezuela.Os vários protestos acontecem, incluindo na Ilha da Madeira, quatro dias antes da cerimónia de entrega dos prémios Nobel..María Corina Machado: “Próximo prémio será a liberdade” da Venezuela