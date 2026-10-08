Coreia do Sul retira embaixador em Kiev em resposta a tensões com a Ucrânia

As autoridades sul-coreanas pretendiam manter o sigilo em torno deste caso, devido às tensões com a Coreia do Norte e o Presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, exigiu desculpas oficiais, temendo que esta divulgação pusesse em perigo as famílias dos prisioneiros de guerra.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiha, referiu que o incidente constituía um “mal-entendido diplomático”.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a Coreia do Norte tornou-se um aliado fundamental do Kremlin, enviando soldados para apoiar o esforço de guerra de Moscovo em troca de vantagens económicas e de tecnologias militares.

Em simultâneo, o jornal The Guardian noticiou que a Coreia do Sul enviou à volta de 176.000 toneladas de hidrocarbonetos, sobretudo gasóleo, para a Rússia entre julho e agosto.

Kiev condenou este envio, embora a Coreia do Sul tenha defendido hoje que as entregas de gasóleo a Moscovo não estão sujeitas a controlos à exportação.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano indicou hoje que o gasóleo, mesmo que proviesse da Coreia do Sul, não violaria as proibições de exportação.

"Os produtos petrolíferos refinados, incluindo o gasóleo comercial e o combustível para aviação, mencionados no artigo do Guardian, não estão sujeitos aos controlos à exportação da Coreia do Sul contra a Rússia", sublinhou o ministério sul-coreano, sublinhando que as exportações globais para Moscovo caíram para menos de metade desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

"Não foi comprovado que combustíveis de origem sul-coreana, nomeadamente gasóleo, tenham sido exportados para a Rússia", acrescentou.