Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Coreia do Sul diz que Pyongyang lançou míssil balístico para mar do Japão
EPA/JEON HEON-KYUN
Internacional

Coreia do Sul diz que Pyongyang lançou míssil balístico para mar do Japão

Pyongyang prometeu "responder adequadamente" às sanções dos EUA impostas a indivíduos e empresas acusados de branqueamento de capitais para financiar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O exército da Coreia do Sul anunciou esta sexta-feira, 7 de novembro, que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado no mar do Japão, um dia depois de Pyongyang ter ameaçado retaliar contra sanções impostas pelos Estados Unidos.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou às 12:40 (03:40 em Lisboa), que o Norte lançou um míssil balístico "não identificado", que acabou por cair no mar do Japão, sem fornecer mais detalhes.

Também a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmou o lançamento do míssil, em comunicado de imprensa.

"Acredita-se que tenha caído fora da ZEE [Zona Económica Exclusiva] do nosso país e, neste momento, não há informações confirmadas sobre danos", disse a chefe de Governo.

Na quinta-feira, Pyongyang tinha prometido "responder adequadamente" às sanções norte-americanas impostas a indivíduos e empresas acusados de branqueamento de capitais para financiar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito indivíduos e duas empresas na quarta-feira por lavagem de dinheiro com origem em atividades ilícitas, como burlas cibernéticas, e destinado a financiar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte tem acelerado o ritmo dos testes de armas nas últimas semanas, incluindo o lançamento de supostos mísseis hipersónicos e mísseis de cruzeiro em outubro.

O mais recente lançamento ocorreu dias depois de o secretário da Guerra dos EUA ter viajado até à Coreia do Sul para conversações anuais de segurança entre os aliados.

Na altura, Pete Hegseth elogiou os planos sul-coreanos para aumentar os gastos militares face às ameaças nucleares da Coreia do Norte e outras incertezas regionais.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, tem rejeitado o diálogo com Washington e Seul desde que a diplomacia com o Presidente norte-americano, Donald Trump, descarrilou durante o primeiro mandato do republicano de Trump, em 2019, devido a divergências sobre a troca do alívio das sanções por medidas para desmantelar o programa nuclear.

Desde então, acelerou a expansão do seu programa de armas nucleares e mísseis, ao mesmo tempo que fez da Rússia o foco da política externa, enviando milhares de soldados e grandes quantidades de equipamento militar para ajudar a financiar a invasão russa da Ucrânia.

O arsenal de Kim inclui atualmente mísseis nucleares com capacidade de atingir o território continental dos Estados Unidos.

Coreia do Sul diz que Pyongyang lançou míssil balístico para mar do Japão
Coreia do Norte condena novas sanções dos EUA por branqueamento de criptomoedas
Coreia do Sul diz que Pyongyang lançou míssil balístico para mar do Japão
Coreia do Norte revela míssil "mais poderoso" do país em desfile militar
Coreia do Norte
míssil balístico

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt