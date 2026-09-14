Coreia do Norte confirma lançamento de mísseis balísticos em “exercício de ataque”

A Coreia do Norte confirmou esta segunda-feira, 14 de setembro, ter realizado um “exercício de ataque”, com unidades de artilharia e o lançamento de mísseis balísticos, na sequência de manobras militares conjuntas entre a Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão.

A agência estatal norte‑coreana KCNA indicou que em 12 de setembro, no passado sábado, realizou um “exercício conjunto de ataque com fogo de unidades de artilharia de longo alcance e mísseis, pertencentes a unidades combinadas de todos os níveis” do Exército.

A manobra incluiu “novos sistemas de combate, como drones de ataque de diversos tipos, mísseis de cruzeiro táticos, lançadores múltiplos de grande calibre de pressão térmica e mísseis balísticos táticos”. “Todos os sistemas demonstraram enorme poder destrutivo ao atingir os objetivos com precisão de 100%”, acrescentou a KCNA.

A confirmação surge depois de o Estado‑Maior Conjunto sul‑coreano ter informado no sábado que, pelas 05:20 locais (21:20 de sexta-feira em Lisboa), foram detetados vários mísseis balísticos de curto alcance disparados para o mar do Japão a partir da cidade portuária de Wonsan.

No dia anterior, a Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão concluíram cinco dias de exercícios militares conjuntos, reunindo “forças marítimas, aéreas, médicas e cibernéticas dos três países para treinos destinados a melhorar a coordenação, otimizar a interoperabilidade e reforçar a preparação defensiva trilateral”.

Na mesma semana, o ministro da Defesa norte‑coreano, Kim Song‑gi, ameaçou adotar contramedidas contra os exercícios militares 'Freedom Edge', acusando Washington de realizar manobras contínuas sem interrupção, segundo a KCNA.

Os exercícios decorreram conforme previsto, apesar de Seul e Washington terem reduzido em agosto o exercício anual Ulchi Freedom Shield, numa altura em que o Presidente norte‑americano, Donald Trump, expressou interesse em retomar o diálogo com o líder norte‑coreano, Kim Jong‑un.