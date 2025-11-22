COP30. Aprovado projeto final sem menção às energias fósseis

Os países reunidos na Conferência do Clima COP30, em Belém do Pará, no Brasil, aprovaram o projeto final de acordo sem menção às energias fósseis e querem ver triplicado o financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento.Segundo o texto publicado este sábado, o projeto final do acordo entre os cerca de 200 países na conferência climática da ONU, no Brasil, não contém nenhuma menção explícita às energias fósseis, contrariamente às solicitações de muitos estados, incluindo os países europeus.O texto, que tem ainda de ser aprovado por consenso na sessão de encerramento que decorrerá ainda hoje em Belém, apela à triplicação do financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento nos próximos 10 anos.O documento prevê ainda a instituição de um diálogo sobre o comércio mundial, uma novidade nas negociações climáticas. A China, que lidera a revolta dos países emergentes contra as taxas de carbono nas fronteiras, fez disso a sua prioridade, juntamente com outros países exportadores..UE aceita proposta de texto final após incluir "todas as linhas vermelhas", diz ministra.A ministra do Ambiente portuguesa disse que a União Europeia chegou a acordo para aceitar a proposta de texto final da presidência da COP30 sobre alterações climáticas após conseguir incluir todas as suas ‘linhas vermelhas”.“As nossas linhas vermelhas estão todas lá. (…) e à última hora conseguimos um acordo, o que é muito bom”, disse Maria da Graça Carvalho aos jornalistas portugueses após uma longa reunião do grupo para chegar a acordo sobre como votar a proposta da presidência brasileira..COP30. Nova proposta de acordo "não é suficientemente ambiciosa", diz ministra do Ambiente.Incêndio no recinto da COP30 foi controlado. 13 pessoas assistidas por inalação de fumo (com vídeos)