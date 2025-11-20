Incêndio obriga a evacuar recinto da COP30 (com vídeos)

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira, 20 de novembro, num dos pavilhões onde decorre a Conferência do Clima, a COP30, em Belém, no Brasil. O recinto teve de ser evacuado por questões de segurança.O incêndio deflagrou na zona azul do recinto, denominada Pavilhão dos Países, no interior do qual foi cortada a energia elétrica, avança o portal G1.O ministro do turismo do Brasil, Celso Sabino, disse por volta das 14h30 locais (17h30 em Lisboa) que o incêndio foi controlado.A zona azul, também chamada de Blue Zone, é o espaço onde se reúnem os representantes dos vários países países.O governador do Pará, Helder Barbalho, informou que não houve feridos, explicou que há duas hipóteses sobre a origem do fogo: falha num gerador ou um curto-circuito num stand. .Seguranças e bombeiros entraram nos pavilhões a correr com extintores enquanto outros davam indicação aos participantes para saírem, constatou a Lusa no local.No exterior dos pavilhões é visível algum fumo.A 30.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas (COP30) decorre desde 10 de novembro com encerramento previsto para sexta-feira.