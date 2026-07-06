Marine Le Pen e Jordan Bardella em dezembro.
Marine Le Pen e Jordan Bardella em dezembro. FOTO: DR/Facebook/RassemblementNational
Internacional

Contagem decrescente para o veredicto que dita o futuro de Le Pen (e Bardella)

Tribunal decide esta terça-feira (7 de julho) sobre o recurso que ditará se a líder parlamentar do Reagrupamento Nacional pode concorrer ao Eliseu em 2027. Atual presidente do partido de extrema-direita é a alternativa e tem subido nas sondagens.
Publicado a
Loading content, please wait...
França
Internacional
Marine Le Pen
Jordan Bardella
edição impressa
Reagrupamento Nacional
Diário de Notícias
www.dn.pt