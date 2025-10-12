Confrontos em manifestação pró-Palestina na Suíça faz 536 detidos e 18 polícias feridos (com vídeos)

A grande manifestação pró-Palestina de sábado, 11 de outubro, em Berna, na Suíça, degenerou numa noite de confrontos entre manifestantes e polícia, sem precedentes em tempos recentes, que culminaram em 500 detidos, quase 20 polícias feridos e prejuízos de milhões de euros.Os detidos foram libertados ao fim de poucas horas, adiantou a agência Europa Press.Segundo o balanço dos distúrbios feito este domingo, 12 de outubro, pelo subchefe regional da Polícia Cantonal de Berna, Michael Bettschen, 536 pessoas foram detidas, 18 agentes ficaram feridos, quatro dos quais foram hospitalizados, e 57 edifícios foram danificados, depois uma manifestação que começou com uma concentração pacífica de cerca de 5.000 pessoas frente à estação de comboio da cidade..Bettschen atribuiu as escaramuças durante a noite a grupos de desordeiros violentos “pertencentes a algum ‘bloco negro’” – uma tática de camuflagem que usa grupos de manifestantes, orientados para a ação violenta, para impedir a sua identificação – que iniciaram uma marcha de protesto até à Bundesplatz, a praça onde se situa a sede do Governo na capital suíça.Os desordeiros ultrapassaram todas as barreiras policiais antes de decidirem regressar à estação de comboio para tomar o controlo das instalações.“Foi pura violência. Isto não tem nada a ver com liberdade de expressão”, disse o diretor de segurança de Berna, Alec von Graffenried, em conferência de imprensa.Nove veículos policiais acabaram destruídos durante os confrontos, acrescentou o responsável policial.