Condutor detido após carrinha embater contra barreira de segurança da Casa Branca

O Serviço Secreto dos EUA está a investigar um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (11 de março), quando uma carrinha embateu contra uma barricada perto da Casa Branca.O condutor do carro foi detido e está a ser interrogado, disse à CBS News o porta-voz desta agência federal responsável pela proteção do presidente dos EUA e outros políticos.Anthony Guglielmi indicou que o Serviço Secreto estava a "investigar um veículo suspeito", tendo o incidente ocorrido pelas 6h30 locais (10h30 em Lisboa)."Diversas entradas e ruas estão temporariamente fechadas enquanto as equipas realizam o seu trabalho", disse Guglielmi. "Forneceremos informações adicionais assim que as recebermos, ainda esta manhã", acrescentou. Não há registo de feridos na sequência da colisão..Dois membros da Guarda Nacional em estado crítico após serem baleados em tiroteio perto da Casa Branca