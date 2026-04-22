A presidente da Junta da Extremadura e candidata do PP, María Guardiola, no momento do voto. Quatro meses depois, foi investida de novo presidente.
A presidente da Junta da Extremadura e candidata do PP, María Guardiola, no momento do voto. Quatro meses depois, foi investida de novo presidente.FOTO: DR/X/MGuardiolaM
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Conceito de “prioridade nacional” divide PP e Vox mas não afasta acordos

María Guardiola foi investida na Extremadura após acordo entre os dois partidos com esta expressão, chumbada a nível nacional.
Susana Salvador
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