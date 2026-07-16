Depois de semanas de trabalhos, as últimas barreiras fronteiriças entre Gibraltar e Espanha foram retiradas.
Depois de semanas de trabalhos, as últimas barreiras fronteiriças entre Gibraltar e Espanha foram retiradas. FOTO: EPA/Roman Rios
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Como o fim da fronteira entre Espanha e Gibraltar marca “nova era” para O Rochedo

Com o Brexit, Gibraltar passou a ser a fronteira entre um país membro e um país não membro, agravando as filas para entrar e sair do território. Acordo entre UE e Reino Unido veio agora pôr fim à separação física que se estendia ao longo de 1,2 quilómetros.
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