Como o fim da fronteira entre Espanha e Gibraltar marca “nova era” para O Rochedo

Porque havia uma fronteira entre Espanha e Gibraltar?Território britânico desde o século XVIII, Gibraltar é alvo de reivindicações soberanistas espanholas. O Rochedo, como é popularmente conhecido, está separado do território espanhol pela pista do aeroporto e todas as manhãs e todas as tardes, à hora de ponta, mais de 15 mil espanhóis, a maior parte residentes da vizinha cidade de La Línea de la Concepción, faziam longas filas para atravessar a fronteira situada a poucos metros da pista e entrar e sair do território onde trabalham. Quando surgiu a vedação?Com cerca de 1,2 km, a vedação que marcava a fronteira entre Gibraltar e Espanha foi construída pelos britânicos em 1909. Devido à reivindicação soberanista espanhola sobre o território, entre 1969 e 1982 permaneceu totalmente encerrada. A situação mudou com a entrada de Espanha na União Europeia, em 1986. A questão piorou na última década, desde o Brexit?Sim, com a saída do Reino Unido da União Europeia, Gibraltar passou a ser a fronteira entre um país membro e um país não membro, obrigando a um maior controlo nas entradas e saída, o que dificultava a circulação não só de pessoas mas também de bens. O que mudou na quarta-feira?Depois de semanas de trabalhos, as últimas barreiras fronteiriças entre Gibraltar e Espanha foram retiradas. A partir de agora, só os cidadãos de países de fora do espaço Schengen terão de mostrar o passaporte às autoridades espanholas e gibraltinas ao entrarem pelo porto ou aeroporto.Como é que isso foi possível?Depois de quatro anos de um difícil processo de negociação entre Reino Unido e União Europeia, neste 15 de julho entrou em aplicação provisória um acordo assinado na véspera por Londres e Bruxelas relativo ao estatuto do território britânico. Gibraltar não estava incluído no âmbito de aplicação do Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido, assinado em 2020 e em vigor desde 2021. “O principal objetivo do presente Acordo é garantir a prosperidade futura de toda a região. Trará confiança e segurança jurídica à vida e ao bem-estar das populações de toda a região”, disse a Comissão Europeia em comunicado. E acrescenta que o acordo “promoverá a prosperidade partilhada e relações mais estreitas e construtivas entre as autoridades de Gibraltar e de Espanha, salvaguardando plenamente Schengen, o mercado único da UE e a sua União Aduaneira.”Como assim, “aplicação provisória”?De facto, o acordo ainda tem de ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento britânico antes de entrar plenamente em vigor.Porque há tantos espanhóis a trabalhar em Gibraltar?Com uma população de perto de 40 mil pessoas, Gibraltar tem um PIB per capita acima das 80 mil libras (cerca de 107 mil dólares), equivalente ao de países como Noruega ou Singapura, ou seja um dos mais altos do mundo. Em contraste, a região onde se situa La Línea de la Concepción é uma das mais pobres de Espanha, com a taxa de desemprego a andar pelos 30%. Não espanta pois que muitos procurem emprego em Gibraltar, mesmo enfrentando as longas filas diárias para entrar e sair. No sentido inverso, muitos residentes do território britânico cruzam a fronteira para Espanha para fazer compras, para viajar ou utilizar serviços.Com tanta circulação de pessoas e bens com Espanha, como é que os gibraltinos viram o Brexit?No referendo de junho de 2016, os habitantes de Gibraltar votaram esmagadoramente contra a saída do Reino Unido da União Europeia. A permanência foi a escolha de 96% dos que foram às urnas no território. Um resultado que reflete, por um lado, a preocupação que existia no Rochedo de que a saída do Reino Unido da UE pudesse incentivar as reivindicações de soberania espanholas sobre o território. Por outro lado, os gibraltinos também temiam as consequências do Brexit na relação comercial privilegiada que mantinham com a UE - em sectores que vão desde o jogo online ao transporte marítimo e aos serviços financeiros. E há quem esteja receoso com o fim da fronteira?Sim, ao integrar Gibraltar na união aduaneira e no espaço Schengen de livre circulação, os bens vendidos no território passam a ter de obedecer às regras da UE. Ouvido pela BBC, John Isola, diretor-geral da Anglo Hispano Company, que gere vários restaurantes e bares no Rochedo não escondeu o nervosismo com o impacto do novo regime fiscal na competitividade. As novas regras “constituem um desafio para quem importa mercadorias do Reino Unido ou de qualquer outro local fora da UE”, admitiu. Como foram as reações políticas ao fim da fronteira entre Gibraltar e Espanha?Horas depois de retiradas as barreiras fronteiriças, numa cerimónia oficial, Fabian Picardo, ministro-chefe de Gibraltar, saudou uma “grande mudança” para o território. Mais tarde, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou: “Hoje inicia-se uma nova era de prosperidade partilhada entre dois povos que, na verdade, nunca viveram de costas um para o outro”. E garantiu: “cai o último muro da Europa continental”.De onde vem o nome Gibraltar?O nome Gibraltar vem do árabe jabal al-Tariq, que significa “montanha de Tárique”. É uma homenagem ao general berbere Tárique que em 711 ali desembarcou, iniciando a conquista do Reino Visigótico. Antes disso, os fenícios chamaram-lhe Calpe, uma das Colunas de Hércules (a outra fica do lado africano do Estreito).Porque é que Espanha reivindica soberania sobre Gibraltar?Conquistado pelos britânicos em 1704, durante a Guerra da Sucessão espanhola, a coroa espanhola cedeu formalmente o território à Coroa britânica a título perpétuo em 1713, no Tratado de Utrecht. Mais tarde, Espanha tentou reconquistar o território em várias ocasiões. Já no século XX o franquismo deu novo impulso a essa reivindicação, que, mesmo depois do fim da ditadura, se manteve nos governos democráticos. Os gibraltinos já deixaram claro em vários referendos que querem continuar no Reino Unido..Espanha e Reino Unido chegam a acordo sobre Gibraltar