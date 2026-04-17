Dilma passou por Lisboa em 2017.
Dilma passou por Lisboa em 2017. FOTO: Arquivo DN/ Reinaldo Rodrigues
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Como está o Brasil dez anos depois do 'impeachment' de Dilma Rousseff?

“Passamos de 2016 a 2026 pelo período mais tenso e angustiante da história do país”, diz cientista político. “Decénio conturbado e de risco”, acrescenta outro sobre aquele 17 de abril em que tudo começou.
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