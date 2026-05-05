“Com esta viagem, o papa mostrou que futuro da Igreja reside em África”
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“Com esta viagem, o papa mostrou que futuro da Igreja reside em África”

Com 'Dios Nos Quiere: Robert Francis Prevost - León XIV', o jornalista espanhol Jesús Colina publicou o primeiro livro sobre o novo papa. Conversou com o DN em Roma, após palestra “Vaticano in Loco” para jornalistas portugueses, na Pontifícia Universidade da Santa Cruz.
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