Colisão entre dois comboios em Bedford, em Inglaterra. Há feridos graves

Dois comboios da East Midlands Railways colidiram durante a tarde desta sexta-feira, 19 de junho perto de Bedford, em Inglaterra. De acordo com meios de comunicação social como The Telegraph e Sky News, há vários feridos graves, mas as autoridades ainda não avançaram com um número oficial. O ministro da Saúde britânico também confirmou a existência de feridos e garante estar a acompanhar a situação..O acidente terá acontecido por volta das 17h15 (mesma hora em Lisboa), tendo estado envolvidos um comboio que viajava de Nottingham para a estação de St. Pancras e outro que circulava entre Corby e St. Pancras.De acordo com o corpo de bombeiros, para o local foram mobilizados diversos meios, incluindo seis helicópteros de emergência médica e 30 viaturas.A secretária dos Transportes, Heidi Alexander, diz estar "profundamente preocupada“ com a colisão entre os dois comboios de passageiros."Agradeço aos serviços de emergência que estão no local a ajudar as pessoas afetadas. Estamos a trabalhar para apoiar os passageiros", escreveu numa publicação no X.. As linhas ferroviárias entre Luton e Bedford estão interrompidas.Todos comboios East Midlands Railways em St. Pancras foram suspensos esta sexta-feira.