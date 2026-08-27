É coincidência, mas... Tempestade Tropical Dolly surge no Atlântico dias depois da morte de Dolly Parton

O processo de denominação de tempestades tropicais e furacões na bacia do Atlântico é padronizado e gerido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), através de comités regionais dedicados. A agência das Nações Unidas mantém seis listas com 21 nomes por época, organizadas por ordem alfabética e intercalando designações masculinas e femininas.

Este catálogo funciona num regime de rotação estrita a cada seis anos, o que significa que o conjunto de nomes utilizado na atual temporada voltará a entrar em vigor no início da próxima década.

A utilização de nomes próprios curtos e de fácil memorização foi adotada internacionalmente para simplificar a comunicação de emergência e os alertas emitidos à população. Desta forma, os centros meteorológicos evitam a divulgação de termos técnicos complexos ou coordenadas geográficas difíceis de interpretar, sobretudo em períodos em que múltiplos sistemas atmosféricos coexistem em simultâneo na mesma bacia oceânica.

A única exceção a esta rotatividade automática ocorre quando uma tempestade atinge níveis extremos de devastação, causando um número elevado de vítimas mortais ou danos económicos graves. Nesses cenários, os membros do comité da OMM reúnem-se anualmente para votar a retirada definitiva do nome por razões de sensibilidade histórica e precisão documental, substituindo-o por uma nova entrada na lista correspondente.

Neste presente, a designação Dolly cumpre apenas o critério sequencial de ser o quarto fenómeno batizado na temporada atlântica, integrando a lista oficial que circula sem alterações há várias décadas.