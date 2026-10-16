CNN Portugal entre os canais estrangeiros que pediram para transmitir debate inédito Lula - Flávio Bolsonaro

As eleições presidenciais no Brasil estão a captar atenções bem além das fronteiras do país. Segundo noticiado pelo portal Metrópoles, a TV Bandeirantes foi contactada por vários canais de televisão tanto europeus como América do Sul com o objetivo de retransmitirem em direto o confronto televisivo entre o atual presidente, Lula da Silva (PT), e o senador Flávio Bolsonaro (PL), marcado para o próximo domingo.

Segundo esta fonte, entre os operadores que já endereçaram pedidos de autorização à estação brasileira encontra-se a CNN Portugal, bem como uma emissora venezuelana.

Fontes ligadas à Band apontam que este nível de interesse internacional para a transmissão de um debate presidencial no Brasil constitui uma situação inédita, sublinhando a alta fasquia mediática em torno deste primeiro duelo direto da campanha eleitoral — na primeira volta, nenhum dos dois principais candidatos marcou presença nos debates televisivos.

A confirmar-se a cedência dos direitos de transmissão, os espectadores em Portugal poderão acompanhar em direto na antena da CNN Portugal o aguardado embate entre os dois candidatos à liderança do país sul-americano.