Clooney admite que foi um erro Kamala Harris substituir Biden
Clooney admite que foi um erro Kamala Harris substituir Biden

Em entrevista à CBS, o ator diz que a vice-presidente teve uma tarefa muito difícil e afirma que não se arrepende de ter escrito um artigo de opinião a defender que Biden devia sair da corrida.
Helena Tecedeiro
"Acho que o erro de Kamala foi ter de concorrer contra o seu próprio historial. É muito difícil fazer isso se o objetivo da candidatura é dizer: “Eu não sou essa pessoa”. É difícil fazer isso e, por isso, foi-lhe atribuída uma tarefa muito difícil", afirmou George Clooney numa entrevista à CBS e sublinhou: "Sinceramente, acho que foi um erro."

OIhando para as presidenciais de novembro de 2024, o ator americano e feroz crítico do republicano Donald Trump, garante, contudo, que não se arrepende de ter escrito um artigo de opinião no New York Times em julho, no qual pedia a Biden que desistisse da corrida.

No artigo, intitulado "Eu adoro Joe Biden. Mas precisamos de um novo candidato", Clooney escreveu que o presidente, na altura com 81 anos, havia vencido muitas batalhas na sua carreira, "mas a única batalha que ele não pode vencer é a luta contra o tempo". Os comentários de Clooney surgiram depois de o filho do ex-presidente, Hunter Biden, o ter criticado por questionar a lucidez do seu pai. Menos de duas semanas após o artigo de opinião de Clooney, Biden anunciou que se afastaria a favor de Harris. O presidente estava a ser pressionado tanto pelos opositores como pelo próprio campo democrata para se afastar da corrida, devido aos seus problemas de saúde, com muitos a questionar a sua capacidade também mental para exercer o cargo mais quatro anos.

Passado um ano, e com Trump de novo na Casa Branca desde janeiro, Clooney garantiu que voltaria a escrever o artigo de opinião, afirmando "Tivemos uma oportunidade". E explicou: "Como escrevi no artigo, eu queria que houvesse uma primária. Vamos testar isso rapidamente e colocá-lo em prática". Mas acabou por não haver primárias democratas e a vice-presidente de Biden assumiu a nomeação, acabando por perder contra Trump.

Desde a sua candidatura falhada, Kamala Harris tem criticado a decisão inicial de Biden de concorrer a um segundo mandato. No seu livro 107 Days, publicado em setembro, a ex-vice-presidente escreveu que estava "na pior posição para defender que ele deveria desistir", porque "sabia que ele iria considerar incrivelmente egoísta da minha parte se eu o aconselhasse a não concorrer. Ele veria isso como ambição descarada, talvez como deslealdade venenosa, mesmo que a minha única mensagem fosse: não deixe o outro ganhar".

Biden não reconheceu Clooney. Novo livro acusa conselheiros de ex-presidente de encobrir o seu declínio
O risco de escolher um vice gay e a "deslealdade" a Biden: revelações do livro de Kamala Harris
