Foto de família dos líderes da Comunidade Política Europeia na cimeira desta quinta-feira em Copenhaga.Alexandros MICHAILIDIS / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Cimeira de Copenhaga. “Quanto menos laços com a Rússia, mais segura será a vida” na Europa

Zelensky ofereceu o conhecimento de Kiev para a criação do muro de drones. Já Putin criticou a Europa por “gerar histeria” e considerou “absurda” a hipótese de entrar em guerra com o Ocidente.
Ana Meireles
Rússia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
Comunidade Política Europeia

