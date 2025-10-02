Cimeira de Copenhaga. “Quanto menos laços com a Rússia, mais segura será a vida” na Europa

Volodymyr Zelensky alertou esta quinta-feira, 2 de outubro, os restantes líderes da Comunidade Política Europeia (CPE) que a Rússia está a “intensificar as suas ações destrutivas”, sublinhando que “o que mais importa para a segurança europeia agora é a vontade política” de agir e depressa. “Só ações conjuntas e esforços unidos podem garantir a segurança real. Nenhum país deve ser deixado sozinho perante esta ameaça”, afirmou o presidente ucraniano, sublinhando que Moscovo “está a cometer muitos erros, e é por isso que precisamos de aumentar a pressão agora, para que sejam forçados a acabar com a guerra e a mudar a sua política”.Num recado a países como a Hungria e a Eslováquia, que dizem que vão continuar a importar energia da Rússia, Zelensky fez ainda um apelo: “Qualquer ligação com a Rússia pode ser usada contra vós, portanto, quanto menos laços com a Rússia, mais segura será a vida, e a vida deve ser protegida”. Esta proteção, defendeu o líder ucraniano, passa também pela criação do muro de drones, uma proposta de Ursula von der Leyen que já havia sido discutida em Copenhaga no dia anterior durante o Conselho Europeu informal e que prosseguiu esta quinta-feira na cimeira da CPE, um formato criado depois da invasão russa da Ucrânia e alargado a 47 líderes europeus. “Estamos prontos para partilhar esta experiência convosco, parceiros. E isto é apenas o início, o primeiro passo para um muro de drones eficaz para proteger toda a Europa. Por favor, vamos trabalhar juntos em soluções coordenadas que tornem isto realidade”, afirmou Zelensky, acrescentando que “quando falamos do muro dos drones, falamos de toda a Europa. Não apenas de um país.”A primeira-ministra dinamarquesa, que presidiu a esta reunião, alertou também que a Rússia está a “testar-nos mais do que nunca”, sublinhando que Moscovo “não vai parar até ser forçado a isso” e que “esta guerra nunca foi apenas sobre a Ucrânia”. “Temos uma tarefa importante pela frente: precisamos de tornar a nossa Europa comum tão forte que uma guerra contra nós se torne impensável, e precisamos de o fazer agora”, notou Mette Frederiksen. Estes dois dias de reuniões entre líderes europeus não ficaram sem resposta de Moscovo, através de uma intervenção feita esta quinta-feira pelo presidente russo no Clube de Discussão Valdai, que começou por referir que as sanções internacionais por causa da guerra na Ucrânia não conseguiram subjugar a Rússia, que “demonstrou a mais alta resiliência”.Facto que, para Vladimir Putin, significa que não se pode estabelecer um “equilíbrio global” sem a aprovação da Rússia num mundo multipolar, notando ainda que alguns “ainda estão obstinados no seu desejo de infligir uma derrota estratégica” a Moscovo.Putin continuou o seu discurso criticando os países europeus por estarem a “gerar histeria”, tentando “recriar o inimigo conhecido que inventaram há centenas de anos: a Rússia”. Chamou ainda de “absurda” a possibilidade levantada por estes de que a guerra com Moscovo está próxima, pois é contrária aos seus interesses de segurança.Mesmo assim, o presidente russo garantiu que Moscovo responderá à “perigosa” militarização da Europa, uma resposta que será “para dizer o mínimo, bastante convincente”. “Devemos ter isso em conta para sustentar a nossa defesa e segurança”, concluiu Vladimir Putin.Horas antes, a porta-voz da diplomacia russa havia dito que não havia uma Guerra Fria com o Ocidente - em resposta a uma questão dos jornalistas sobre a semelhança do possível muro de drones europeu a uma “cortina de ferro”. “Já estamos noutra forma de conflito. Não há frio aqui há muito tempo; já há fogo aqui”, respondeu Maria Zakharova.Esta responsável foi ainda questionada sobre as acusações europeias de que a Rússia invadiu o espaço aéreo da NATO, respondendo que a Aliança, mas também a UE, estavam a preparar “provocações” contra Moscovo. “Todas as suas declarações indicam: primeiro, que estão a preparar uma cadeia de provocações. Segundo, que precisam de justificar os seus orçamentos militares”, disse.EUA vão ajudar UcrâniaOs Estados Unidos vão fornecer à Ucrânia informações sobre alvos de infraestruturas energéticas de longo alcance na Rússia, segundo notícias avançadas pela Reuters e o Wall Street Journal, que referem ainda que Washington está a pedir aos aliados da NATO para darem um apoio semelhante. Paralelamente, a Casa Branca está a avaliar o envio de mísseis Tomahawk para Kiev, que poderão ser utilizados neste tipo de ataques.O WSJ adianta ainda que, embora os EUA já partilhem há muito informações de inteligência com a Ucrânia, agora será mais fácil para Kiev atingir infraestruturas como refinarias, oleodutos e centrais elétricas.Em resposta a estas notícias, o Kremlin afirmou que “o fornecimento e a utilização de todas as infraestruturas da NATO e dos EUA para recolher e transferir informações para os ucranianos são óbvios”, acrescentou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.Moscovo voltou esta quinta-feira a comentar também a proposta de Bruxelas de usar de ativos russos congelados para fornecer empréstimos à Ucrânia, classificando a ideia como “delirante”. “De acordo com o princípio da reciprocidade, qualquer ataque da UE à nossa propriedade será recebido com uma resposta muito dura”, disse a porta-voz da diplomacia russa. “A Rússia possui um arsenal suficiente de contramedidas e capacidades para uma resposta política e económica adequada”.Zakharova abordou ainda o plano de reembolsar estes empréstimos quando Kiev receber reparações de guerra da Rússia num acordo de paz, afirmando Moscovo está a ganhar e as reparações são pagas pelos vencidos. Este assunto, cuja discussão começou na quarta-feira no Conselho Europeu informal e será terminada na reunião de dia 23, tem na Bélgica um dos seus maiores objetores, país onde está sediada a Euroclear, central depositária que tem em sua posse 185 mil milhões dos 210 mil milhões de euros de ativos russos que estão detidos na Europa. Ontem, o primeiro-ministro belga, Bart de Wever, disse ter pedido a outros líderes que dessem fortes garantias de que partilhariam os riscos caso este plano avance.