Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Christine Lagarde terá abandonado jantar em Davos ofendida com secretário do Comércio dos EUA
GIAN EHRENZELLER/EPA
Internacional

Christine Lagarde terá abandonado jantar em Davos ofendida com secretário do Comércio dos EUA

Presidente do BCE não terá gostado dos comentários de Howard Lutnick sobre a atitude europeia face à intenção de Donald Trump anexar a Gronelândia.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, retirou-se na quarta-feira, 21 de janeiro, de forma abrupta de um jantar organizado no Forum de Davos, depois de considerar ofensivos comentários do secretário do Comércio dos EUA.

 A informação foi avançada pelo Wall Street Journal, que cita fontes presentes na ocasião, segundo as quais os comentários de Howard Lutnick estavam relacionados com a atitude europeia face à intenção de Donald Trump anexar a Gronelândia.

Segundo as mesmas fontes, alguns convidados aplaudiram as declarações de Lutnick, que destacou o poder dos EUA em comparação com a Europa, e outros vaiaram-no.

Lagarde levantou-se da mesa antes de acabar a refeição, iniciativa organizada pelo presidente da Blackrock, Larry Fink.

O BCE não comentou o incidente enquanto um porta-voz do Departamento de Comércio, citado pelo jornal, garantiu que ninguém saiu antes de tempo, durante o discurso de Lutnick, que durou três minutos, e que só uma pessoa o vaiou, o ex-presidente Al Gore.

Christine Lagarde terá abandonado jantar em Davos ofendida com secretário do Comércio dos EUA
Trump exclui recorrer ao uso da força para assumir controlo da Gronelândia e acusa Dinamarca de ser "ingrata"
Christine Lagarde terá abandonado jantar em Davos ofendida com secretário do Comércio dos EUA
Putin lembra venda do Alasca e faz as contas: Gronelândia custa mil milhões de dólares
Christine Lagarde
Fórum de Davos
Fórum Económico Mundial
Davos

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt