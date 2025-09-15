Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Exemplo de hot pot
Internacional

China multa adolescentes que urinaram em panela de hot pot em mais de 255 mil euros

Serão os pais desses jovens que pagarão a multa, que ascende 15 552 euros pela limpeza e substituição de materiais e outros 247 635 euros por perda de faturação, danos à reputação e despesas legais.
Um tribunal de Xangai condenou dois adolescentes que urinaram num ‘hot pot’, os populares caldeirões de sopa quente nos quais se cozinha carne ou vegetais na mesa, a pagar uma multa de mais de 255.000 euros.

Segundo o portal de notícias local Shine, serão os pais desses jovens – ambos com 17 anos – que pagarão a multa, que ascende a 130.000 yuan (15.552 euros) pela limpeza e substituição de materiais e outros 2,07 milhões de yuan (247.635 euros) por perda de faturação, danos à reputação e despesas legais.

A empresa que opera o restaurante onde os factos ocorreram, a popular cadeia Haidilao, reclamava inicialmente até 23 milhões de yuan (2,8 milhões de euros).

Depois de o vídeo se ter tornado viral nas redes sociais chinesas, a polícia de Xangai deteve os adolescentes, apelidados Tang e Wu.

O tribunal considerou que ambos “cometeram atos deliberados que afetaram tanto a propriedade como a reputação” do restaurante afetado e que “permitiram conscientemente que o vídeo circulasse nas redes sociais, apesar do seu provável impacto social”.

Além disso, afirmou que os acusados eram “capazes de compreender a ilegalidade das suas ações e as consequências da denúncia”, acrescentando ainda que os pais “tinham iludido a sua obrigação de os supervisionar”.

