China encerra escolas e locais turísticos perante aproximação do tufão Dolphin

As autoridades no leste da China aumentaram este sábado, 8 de agosto, o nível de resposta de emergência e encerraram escolas e locais turísticos à medida que o tufão Dolphin se aproxima da costa do país.A autoridade meteorológica nacional da China elevou hoje o seu nível de resposta de emergência para o tufão Dolphin para o Nível III e aumentou o alerta de tufão de amarelo para laranja, à medida que o 13.º tufão de 2026 se aproxima da costa leste do país, reportou a agência Xinhua.A China dispõe de um sistema de alerta meteorológico para tufões de quatro cores, no qual o vermelho representa o nível mais grave, seguido pelo laranja, amarelo e azul. O país conta igualmente com um sistema de resposta de emergência de quatro níveis, sendo o Nível I o mais elevado.Os meteorologistas preveem que algumas áreas possam registar entre 200 e 400 mm de precipitação nos próximos dias, e espera-se que o tufão atinja terra ao longo da costa entre Zhoushan, em Zhejiang, e Fuding, em Fujian, entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira.Às 09:00 locais de sábado (02:00, em Lisboa), o centro do tufão Dolphin localizava-se sobre o sul do Mar da China Oriental, a cerca de 520 km a leste de Wenzhou, na província de Zhejiang, no leste da China. Prevê-se que se desloque para noroeste a uma velocidade de 10 a 15 quilómetros por hora, mantendo a sua intensidade estável ou intensificando-se ligeiramente.Muitos destinos turísticos na província de Zhejiang vão manter-se encerrados este sábado e domingo, assim como todas as atividades aquáticas, incluindo ferries e cruzeiros.As autoridades da cidade de Ningbo, uma das maiores da província, ordenaram o encerramento das escolas e de outros estabelecimentos de ensino este fim de semana, bem como a suspensão de todas as atividades ligadas à água. Cerca de 800 navios encontram-se atracados por segurança. .Província chinesa de Zhejiang retira mais de dez mil pessoas devido ao tufão Dolphin\n\n.Chuvas obrigam retirada preventiva de quase 88 mil pessoas no centro da China