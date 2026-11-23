Um funcionário de um ministério chinês foi condenado à morte por transmitir mais de uma centena de informações a serviços secretos estrangeiros, após ter sido recrutado através de incentivos financeiros e chantagem, divulgaram esta segunda-feira as autoridades chinesas.

O funcionário, identificado apenas pelo apelido Ma, foi condenado por espionagem, privado dos direitos políticos para toda a vida e viu todos os seus bens pessoais confiscados, segundo uma publicação divulgada na rede social WeChat por um organismo ligado à Administração Nacional de Proteção dos Segredos de Estado.

A informação não especifica quando ocorreu o julgamento, qual o tribunal responsável pela sentença ou se a pena de morte já foi executada.

Também não identifica o ministério onde Ma trabalhava nem os países envolvidos, referidos apenas como país A e país B.

Segundo o relato oficial, o funcionário foi recrutado durante uma missão no estrangeiro, no país A, onde estabeleceu contacto com um agente dos serviços secretos do país B, identificado como Kailin.

O agente começou por convidar Ma para encontros informais, alegadamente para melhorar a comunicação e aprender chinês, oferecendo pequenas quantias de dinheiro em troca de contactos regulares.

Com o tempo, as conversas passaram a abordar questões políticas sensíveis e assuntos internacionais, até que Kailin começou a solicitar informações sobre o pessoal e o funcionamento da representação diplomática chinesa naquele país.

Ma acabou por entregar informações confidenciais, incluindo uma lista telefónica interna da missão.

Posteriormente, foi apresentado a outro agente, identificado como Tang Zheng, que lhe exigiu que passasse a colaborar formalmente com os serviços secretos estrangeiros.

Perante a recusa inicial, o agente ameaçou denunciar às autoridades chinesas alegadas atividades ilegais anteriores do funcionário.

Ma acabou por aceitar e assinou um "acordo de cooperação" que incluía cláusulas de "confidencialidade" e "lealdade", recebendo uma remuneração mensal fixa e um computador portátil destinado à transmissão de informações.

Após regressar à China, continuou a trabalhar para os serviços secretos estrangeiros a partir do ministério onde exercia funções.

Durante o dia, recolhia documentos classificados a que tinha acesso profissionalmente e, à noite, organizava os materiais em casa, antes de os transmitir através de plataformas clandestinas na Internet, segundo as autoridades.

No total, terá fornecido mais de uma centena de informações, incluindo nove classificadas como "secretas" e 26 como "confidenciais", respetivamente o segundo e terceiro níveis mais elevados do sistema chinês de classificação de segredos de Estado.

Antes de ser detido, Ma recebeu mais de um milhão de yuan (136 mil euros) em pagamentos relacionados com atividades de espionagem, incluindo prémios atribuídos em função da qualidade das informações transmitidas.

Na sequência da divulgação do caso, as autoridades chinesas apelaram aos funcionários públicos para manterem vigilância sobre os seus círculos sociais e evitem situações de aliciamento por serviços secretos estrangeiros.

O organismo alertou, em particular, para métodos de recrutamento baseados na "manipulação emocional, incentivos financeiros e coerção".

A divulgação insere-se numa campanha de sensibilização promovida pelos serviços de segurança do Estado chineses, que têm multiplicado os avisos sobre alegadas tentativas de recrutamento de cidadãos por agências de informações estrangeiras.

Entre os grupos considerados mais vulneráveis estão funcionários públicos com acesso a documentos classificados, investigadores, professores universitários, estudantes de áreas tecnológicas e pessoas que trabalham próximo de instalações militares.

As autoridades têm também alertado para agentes estrangeiros que se apresentam como investigadores académicos, empresários, consultores ou jornalistas, visando estabelecer relações de confiança e obter informações sensíveis.