"O mundo não estará seguro a não ser que tenhamos o controlo total e absoluto da Gronelândia", insiste Trump

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou esta segunda-feira, 19 de janeiro, a Dinamarca pela sua incapacidade de eliminar a ameaça russa na Gronelândia e afirmou que chegou a hora de o fazer."Há 20 anos que a NATO diz à Dinamarca que deve eliminar a ameaça russa da Gronelândia. Infelizmente, a Dinamarca não conseguiu. Chegou o momento e isso será feito", declarou Trump na sua rede social Truth Social. .Já numa carta ao primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr, o presidente norte-americano afirmou que, depois de a Noruega não lhe ter atribuído o Prémio Nobel da Paz, "já não se sente obrigado a pensar apenas na paz"."Caro Jonas: Dado que o seu país decidiu não me atribuir o Prémio Nobel da Paz por ter impedido oito guerras, e mais, já não me sinto obrigado a pensar apenas na paz, embora esta seja sempre predominante, mas agora posso pensar no que é bom e apropriado para os Estados Unidos", afirmou numa mensagem divulgada pelo correspondente da PBS News, Nick Schifrin.O líder republicano vinculou a ameaça expansionista dos Estados Unidos sobre a Gronelândia devido ao facto de não ter recebido o galardão."A Dinamarca é incapaz de proteger este território contra a Rússia ou a China e, além disso, porque é que teria um suposto 'direito de propriedade'? Não há documentos escritos, apenas o facto de um navio ter chegado lá há centenas de anos, mas também enviámos navios", acrescentou.Na sua opinião, ele próprio fez "mais pela NATO do que qualquer outra pessoa desde a sua criação"."Agora, a NATO deveria fazer algo pelos Estados Unidos. O mundo não estará seguro a não ser que tenhamos o controlo total e absoluto da Gronelândia", conclui.O Comité Norueguês do Nobel atribuiu o prémio de 2025 à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano".No entanto, numa reunião na Casa Branca, em 15 de janeiro, Machado entregou-lhe a sua medalha como gesto de gratidão pela operação norte-americana que prendeu Nicolás Maduro no início desse mês, embora Oslo já tenha esclarecido que o prémio é intransmissível..Trump ameaça impor tarifas aos membros da NATO que enviaram tropas para a Gronelândia.O líder norte-americano tem declarado há semanas que os Estados Unidos devem assumir o controlo da ilha "a qualquer custo", com o alegado objetivo de impedir que a China ou a Rússia ocupem primeiro o território.No sábado, ameaçou ainda impor tarifas de 10%, com efeitos a partir de 1 de fevereiro, sobre produtos da Alemanha, França, Reino Unido, Suécia, Noruega, Países Baixos, Finlândia e Dinamarca — membros da NATO que enviaram tropas para a Gronelândia — como tática de pressão para garantir o seu apoio aos seus planos de anexação.Este valor poderá subir para 25% a partir de junho, caso estes países persistam na sua posição.Isto levou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, a anunciar no domingo que iria convocar uma reunião extraordinária dos Estados-membros "nos próximos dias" para "coordenar ainda mais" a resposta do bloco às tarifas anunciadas..Gronelândia: Governo da Dinamarca diz-se "surpreendido" com ameaças de aumento de tarifas de Trump.Entretanto, a Federação Gronelandesa de Corridas de Trenós (KNQK) anunciou que o convite, feito sem o seu conhecimento, ao enviado especial de Donald Trump à Gronelândia para assistir a uma corrida em março foi cancelado.Na semana passada, a emissora groenlandesa KNR noticiou que Jeff Landry tinha sido convidado por um operador turístico privado da Gronelândia para a corrida nacional de trenós puxados por cães, em março, um convite que a federação (KNQK) considerou "completamente inadequado"."A KNQK foi informada de que a empresa de turismo que convidou o responsável norte-americano Jeff Landry retirou unilateralmente o convite. "Isso é tranquilizador", declarou a federação na rede social Facebook na noite de domingo..Trump impõe tarifas a oito países europeus que rejeitam controlo dos EUA sobre a Gronelândia