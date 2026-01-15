Chegaram a Havana os corpos dos 32 soldados cubanos mortos durante detenção de Maduro na Venezuela (com vídeo)

Os corpos dos 32 soldados cubanos mortos na Venezuela, durante a ação militar dos Estados Unidos que levou à detenção de Nicolás Maduro, chegaram esta quinta-feira, 15 de janeiro, a Havana, capital de Cuba.Estes militares tinham sido enviados para Caracas para reforçar a segurança pessoal do ex-presidente Maduro, na sequência das ameaças norte-americanas.A cerimónia de homenagem decorreu no no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, com a presença dos familiares dos militares. "Reunimo-nos aqui para receber os irmãos que morreram longe de sua casa, mas não longe do seu dever. Renovamos assim o nosso juramento de lealdade à pátria e aos povos da América Latina. Recebemo-los com orgulho, pois lutaram até a última bala e ofereceram suas valiosas vidas para cumprir uma missão", disse Lázaro Casas, ministro do Interior cubano, no seu discurso.Os corpos foram depois transportados em carros funerários abertos até ao Ministério das Forças Armadas Revolucionárias, num percurso com milhares de pessoas nas bermas a prestar homenagem aos soldados.Os 32 militares tinham idades compreendidas entre os 26 e os 60 anos..Trump pressiona Cuba a aceitar acordo antes que fique sem petróleo e dinheiro da Venezuela.António Mateus: “Os soldados não protegeram a população e fecharam os olhos aos apoios militares cubanos”