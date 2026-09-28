Chefe da diplomacia do Irão avisa EUA para o risco de uma “guerra apocalíptica”

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o país está pronto para "a diplomacia e para a guerra". Esta declaração surge após a rejeição dos Estados Unidos a uma proposta de paz apresentada por Teerão.

Durante uma entrevista à NBC, Araghchi destacou que o Irão se mantém resoluto perante qualquer agressão, mesmo que isso leve "a uma guerra apocalíptica". Segundo o ministro, a desconfiança em relação a Washington é o maior entrave para o avanço das negociações e para o fim das hostilidades.

Recorde-se que na Assembleia Geral da ONU, que decorreu na semana passada, o Irão propôs reabrir o estreito de Ormuz e retomar conversações nucleares num prazo de sete dias, desde que os EUA levantassem o bloqueio naval e as sanções ao petróleo iraniano, além de restabelecer o cessar-fogo.

No entanto, o Donald Trump acabou por recusar a proposta no passado sábado, mantendo a pressão para que o Irão faça concessões nucleares.

Araghchi reiterou, já no domingo, o desejo de Teerão de encerrar esta "guerra de agressão", mas lamentou a ausência de motivos que levem a uma solução diplomática com a atual administração norte-americana, devido ao seu "comportamento durante os últimos dois anos". Esta situação agravou-se após os ataques de Washington em território iraniano durante as negociações diplomáticas.

O chefe da diplomacia iraniana destacou ainda que viajou na companhia do presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, até Nova Iorque com intenções pacíficas, ao escrever, na rede social X, que "não viemos a Nova Iorque para promover a guerra. Viemos para construir a paz".

Contudo, na manhã desta segunda-feira, a agência de notícias iraniana IRNA avançou que "a delegação iraniana não tem na sua agenda qualquer programa para participar numa nova ronda de negociações" e que Abbas Araghchi "regressará ao Irão na terça-feira após cumprir a sua agenda".

Entretanto, a guerra iniciada pelos EUA e Israel contra o Irão já dura oito meses, marcada por inúmeras sanções e ataques iranianos a petroleiros em Ormuz.