Cerca de 620 drones lançados contra Moscovo numa noite

O presidente da câmara de Moscovo anunciou esta terça-feira, 18 de outubro, que pelo menos 620 drones foram lançados pela Ucrânia contra a região da capital russa durante a noite, com o governador local a contabilizar três feridos após os ataques.

De acordo com Serguei Sobianine, 180 destes aparelhos foram destruídos na região de Moscovo entre segunda‑feira à noite e as 05:00 locais (03:00 em Lisboa), escreveu na rede Telegram.

O governador Andrei Vorobiov indicou que o ataque provocou três feridos, incluindo uma criança de 10 anos.

Um dos drones atingiu ainda um armazém do gigante russo do comércio eletrónico Wildberries. O serviço de imprensa da empresa confirmou que um “complexo logístico” sofreu “danos menores” devido a uma das explosões.