Cerca de 620 drones lançados contra Moscovo numa noite
O presidente da câmara de Moscovo anunciou esta terça-feira, 18 de outubro, que pelo menos 620 drones foram lançados pela Ucrânia contra a região da capital russa durante a noite, com o governador local a contabilizar três feridos após os ataques.
De acordo com Serguei Sobianine, 180 destes aparelhos foram destruídos na região de Moscovo entre segunda‑feira à noite e as 05:00 locais (03:00 em Lisboa), escreveu na rede Telegram.
O governador Andrei Vorobiov indicou que o ataque provocou três feridos, incluindo uma criança de 10 anos.
Um dos drones atingiu ainda um armazém do gigante russo do comércio eletrónico Wildberries. O serviço de imprensa da empresa confirmou que um “complexo logístico” sofreu “danos menores” devido a uma das explosões.
A Ucrânia afirmou este domingo que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.
Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 1,3 biliões de rublos (13,3 milhões de euros).
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.
Nos últimos meses, a Ucrânia multiplicou os ataques em profundidade no território russo, enquanto Moscovo também intensificou consideravelmente os ataques à capital ucraniana, geralmente com mísseis balísticos difíceis de intercetar.
No domingo, uma vaga de centenas de drones fez 12 mortos na Rússia, enquanto ataques russos fizeram sete mortos na Ucrânia.