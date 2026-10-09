Centenas de voos cancelados após avião explodir em ataque com míssil no aeroporto de Riade

Os houthis, apoiados pelo Irão, reivindicaram uma série de ataques contra alvos sauditas esta quarta-feira, incluindo o lançamento de um míssil balístico contra o aeroporto de Riade.

O grupo armado alertou ainda os trabalhadores para evitarem as instalações energéticas sauditas, declarando que seriam alvos de ataques.

Uma testemunha informou a Associated Press que foram ouvidas várias explosões por toda a capital saudita, incluindo uma grande explosão no aeroporto internacional.

Centenas de voos de e para Riade foram cancelados após o incidente, de acordo com o site de rastreio de voos FlightAware.

A Lufthansa e a Air India foram duas das companhias aéreas cancelaram voos para Riade após os ataques dos houthis.

As autoridades sauditas confirmaram que destroços de um míssil intercetado atingiram uma creche e um centro de saúde em Riade.

Os ataques originaram também um caos generalizado na capital, com várias empresas internacionais no distrito financeiro Rei Abdullah, em Riade, a instruir os seus funcionários para trabalharem remotamente.

Desde o fim de semana que os rebeldes estão envolvidos em confrontos com as forças governamentais iemenitas reconhecidas internacionalmente, que lançaram uma contraofensiva após a perda de território em julho e contam com o apoio da Arábia Saudita.

As forças iemenitas dizem ter recuperado território junto ao estreito estratégico de Bab al-Mandeb.

As tropas apoiadas pela Arábia Saudita lançaram uma contraofensiva esta semana e recapturaram territórios em redor do estreito, enquanto os houthis também avançaram noutras partes do país.

Os novos confrontos obrigaram 200 mil pessoas a abandonar as respetivas casas.