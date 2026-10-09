Centenas de voos cancelados após avião explodir em ataque com míssil no aeroporto de Riade
Centenas de voos foram cancelados e um avião de passageiros ficou danificado na sequência de um ataque reivindicado pelos houthis esta quinta-feira, 8 de outubro, no Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riade, na Arábia Saudita.
Uma aeronave da Saudia Airlines pegou fogo quando estava estacionado num terminal do aeroporto, após ter sido por um projétil, tendo sofrido danos significativos.
Não havia passageiros a bordo no momento do ataque, mas não está totalmente descarta a possibilidade de haver feridos.
Vídeos publicados nas redes sociais mostram uma densa nuvem de fumo preto e chamas no aeroporto.
Os houthis, apoiados pelo Irão, reivindicaram uma série de ataques contra alvos sauditas esta quarta-feira, incluindo o lançamento de um míssil balístico contra o aeroporto de Riade.
O grupo armado alertou ainda os trabalhadores para evitarem as instalações energéticas sauditas, declarando que seriam alvos de ataques.
Uma testemunha informou a Associated Press que foram ouvidas várias explosões por toda a capital saudita, incluindo uma grande explosão no aeroporto internacional.
Centenas de voos de e para Riade foram cancelados após o incidente, de acordo com o site de rastreio de voos FlightAware.
A Lufthansa e a Air India foram duas das companhias aéreas cancelaram voos para Riade após os ataques dos houthis.
As autoridades sauditas confirmaram que destroços de um míssil intercetado atingiram uma creche e um centro de saúde em Riade.
Os ataques originaram também um caos generalizado na capital, com várias empresas internacionais no distrito financeiro Rei Abdullah, em Riade, a instruir os seus funcionários para trabalharem remotamente.
Desde o fim de semana que os rebeldes estão envolvidos em confrontos com as forças governamentais iemenitas reconhecidas internacionalmente, que lançaram uma contraofensiva após a perda de território em julho e contam com o apoio da Arábia Saudita.
As forças iemenitas dizem ter recuperado território junto ao estreito estratégico de Bab al-Mandeb.
As tropas apoiadas pela Arábia Saudita lançaram uma contraofensiva esta semana e recapturaram territórios em redor do estreito, enquanto os houthis também avançaram noutras partes do país.
Os novos confrontos obrigaram 200 mil pessoas a abandonar as respetivas casas.